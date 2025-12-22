Convocatoria para instructores en verano cultural 2026: requisitos y cómo inscribirse

La convocatoria está dirigida a expertos en danza, música y más.

El Ministerio de Cultura anunció una convocatoria abierta para seleccionar instructores que formarán parte de las actividades del verano 2026, bajo el programa Vibra Panamá, a desarrollarse en la Ciudad de las Artes.

Esta iniciativa busca reunir especialistas en diferentes ramas artísticas para participar en uno de los proyectos culturales más esperados del próximo año.

En @cdlapanama lanzamos la convocatoria de instructores para Vibra Panamá 2026. Este año estamos duplicando nuestra oferta para impactar más vidas y buscamos instructores apasionados que quieran dejar su huella. Si eres experto en: música, teatro, artes plásticas, artes tecnológicas, entretenimiento, danza, folclore, te queremos en nuestro equipo. ¡Ayúdanos a transformar el talento en innovación!

Convocatoria: ¿Quiénes pueden aplicar y qué áreas buscan?

La convocatoria está dirigida a expertos en música, teatro, danza, artes plásticas, folclore, artes tecnológicas y entretenimiento, quienes podrán postularse hasta el viernes 26 de diciembre de 2025.

Entre los requisitos principales se establece ser mayor de edad, contar con mínimo un año de experiencia comprobable y disponer de tiempo para impartir clases entre el 19 de enero y el 11 de febrero de 2026.

Cómo inscribirse para ser uno de los nuevos instructores

Los interesados deben completar el formulario oficial de registro disponible en el enlace compartido por el Ministerio de Cultura a través de su convocatoria digital.

El proyecto forma parte del esfuerzo por fortalecer la formación artística en el país y crear espacios de expresión cultural para jóvenes y adultos durante la temporada de verano.

Link de formulario oficial de registro: VERANO Vibra Panamá 2026