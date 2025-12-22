Panamá Nacionales -  22 de diciembre de 2025 - 15:01

PASE-U 2025: pagos del IFARHU este 23 de diciembre en Panamá

El IFARHU continuará este martes el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas y del PASE-U.

Pagos del IFARHU en Panamá. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que el martes 23 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el martes 23 de diciembre

Provincia de Los Santos

  • Las Tablas: Centro Estudiantil María I. García

Provincia de Panamá

  • Corregimiento de Rufina Alfaro: Sede regional de San Miguelito

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

  • Recibo de entrega de documentos
  • Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
  • Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
  • Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
  • Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
  • La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.
En esta nota:
