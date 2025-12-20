IFARHU inicia jornada de pago de becas, PASE-U y Seguro Educativo desde el 22 de diciembre

Panamá Nacionales -  20 de diciembre de 2025 - 10:35

IFARHU inicia jornada de pago de becas, PASE-U y Seguro Educativo

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que continuará con la jornada de pago del Seguro Educativo, correspondiente al primer y segundo desembolso de becas y asistencias económicas del año 2025, dirigida a estudiantes de Primaria, Premedia y Media.

Según el cronograma oficial divulgado por la Dirección Provincial de IFARHU en Los Santos, los pagos se realizarán en las siguientes fechas:

  • Lunes 22 de diciembre
  • Martes 23 de diciembre

Horario: de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La entidad reiteró que este proceso beneficia a estudiantes inscritos en los programas administrados por IFARHU, incluyendo becas, asistencias económicas y el PASE-U, anteriormente conocido como Beca Universal.

Reprogramación de pagos del IFARHU de becas, asistencia y PASE-U

image

IFARHU informó además que la próxima semana continuará la reprogramación de pagos mediante cheques correspondientes al año 2025 en distintas provincias del país.

Provincia de Chiriquí

Distritos de Tolé, San Félix y San Lorenzo

  • Colegio Comercial de Tolé
  • Centro BIL San Félix
  • IPT Abel Tapiero Miranda

Provincia de Colón

  • Distrito de Omar Torrijos: Junta Comunal de Coclesito

Provincia de Los Santos

  • La Villa de Los Santos: Centro Estudiantil María I. García

Provincia de Panamá

  • Las Mañanitas y Pedregal: Agencia Regional de Panamá Este
  • Corregimiento de Rufina Alfaro: Sede Regional de San Miguelito

La institución recomienda a los beneficiarios verificar su sede, fecha y horario en Reprogramación de pago de beca y asistencia 2025, así como acudir con su documentación completa para agilizar el proceso de pago.

