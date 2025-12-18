PASE-U 2025: pagos del IFARHU confirmados para este 19 de diciembre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este viernes 19 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.
Pagos programados para el viernes 19 de diciembre
- Agencia del IFARHU de Almirante
- Mancreek y Guariviara: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande
- Guabito, Finca 51, Las Tablas, Las Delicias, Barranco Adentro, La Mesa y Teribe: Gimnasio de Guabito
- Distrito de Boquerón: oficinas del IFARHU de Bugaba
- Distrito de Dolega: Escuela Secundario Beatríz M. Cabal, Escuela Leopoldina Field y Escuela Los Algarrobos
- Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
- Distrito de Portobelo: IPT Jacoba Urriola Solís
- Macaracas, Los Santos: Centro Estudiantil María I. García
- Tocumen: Agencia regional de Panamá Este
- Corregimiento de Omar Torrijos Herrera: Sede regional de San Miguelito
- Distrito de Arraiján (Burunga): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
- Distrito de La Chorrera (Playa Leona, Puerto Caimito, El Coco, Amador, Arosemena y Feullet): Feria de La Chorrera
- Distritos de Santiago y Soná: Terrenos de La Feria y Santiago Mall
- Sambú (Jingurudo y Río Sábalo): diversos centros educativos
- Guna Yala (Narganá): diversos centros educativos
- Kankintú y Calante: Agencia Kankintú
Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025
IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
- Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.
En caso de que el representante legal no pueda asistir
La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:
- Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
- Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
- Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
- La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.