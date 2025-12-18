PASE-U 2025: pagos del IFARHU confirmados para este 19 de diciembre

Pagos del PASE-U del IFARHU.

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este viernes 19 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el viernes 19 de diciembre Agencia del IFARHU de Almirante

Mancreek y Guariviara: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande

Guabito, Finca 51, Las Tablas, Las Delicias, Barranco Adentro, La Mesa y Teribe: Gimnasio de Guabito

Distrito de Boquerón: oficinas del IFARHU de Bugaba

Distrito de Dolega: Escuela Secundario Beatríz M. Cabal, Escuela Leopoldina Field y Escuela Los Algarrobos

Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce

Distrito de Portobelo: IPT Jacoba Urriola Solís

Macaracas, Los Santos: Centro Estudiantil María I. García

Tocumen: Agencia regional de Panamá Este

Corregimiento de Omar Torrijos Herrera: Sede regional de San Miguelito

Distrito de Arraiján (Burunga): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall

Distrito de La Chorrera (Playa Leona, Puerto Caimito, El Coco, Amador, Arosemena y Feullet): Feria de La Chorrera

Distritos de Santiago y Soná: Terrenos de La Feria y Santiago Mall

Sambú (Jingurudo y Río Sábalo): diversos centros educativos

Guna Yala (Narganá): diversos centros educativos

Kankintú y Calante: Agencia Kankintú Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias Recibo de entrega de documentos

Boletín hasta el segundo trimestre de 2025

Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante. En caso de que el representante legal no pueda asistir La persona designada para realizar el retiro deberá presentar: Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.

Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.

Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.

La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.