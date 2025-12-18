Panamá Nacionales -  18 de diciembre de 2025 - 15:14

PASE-U 2025: pagos del IFARHU confirmados para este 19 de diciembre

El IFARHU informó que este viernes 19 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas y del PASE-U.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que este viernes 19 de diciembre continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.

Pagos programados para el viernes 19 de diciembre

  • Agencia del IFARHU de Almirante
  • Mancreek y Guariviara: Gimnasio del IPT Chiriquí Grande
  • Guabito, Finca 51, Las Tablas, Las Delicias, Barranco Adentro, La Mesa y Teribe: Gimnasio de Guabito
  • Distrito de Boquerón: oficinas del IFARHU de Bugaba
  • Distrito de Dolega: Escuela Secundario Beatríz M. Cabal, Escuela Leopoldina Field y Escuela Los Algarrobos
  • Distrito de Aguadulce: oficinas del IFARHU de Aguadulce
  • Distrito de Portobelo: IPT Jacoba Urriola Solís
  • Macaracas, Los Santos: Centro Estudiantil María I. García
  • Tocumen: Agencia regional de Panamá Este
  • Corregimiento de Omar Torrijos Herrera: Sede regional de San Miguelito
  • Distrito de Arraiján (Burunga): Oficina regional del IFARHU en Vista Alegre, Westland Mall
  • Distrito de La Chorrera (Playa Leona, Puerto Caimito, El Coco, Amador, Arosemena y Feullet): Feria de La Chorrera
  • Distritos de Santiago y Soná: Terrenos de La Feria y Santiago Mall
  • Sambú (Jingurudo y Río Sábalo): diversos centros educativos
  • Guna Yala (Narganá): diversos centros educativos
  • Kankintú y Calante: Agencia Kankintú

Para conocer el calendario completo de pagos y todos los beneficios que se estarán desembolsando, ingrese al siguiente enlace: Reprogramación de pago de becas y asistencia 2025

IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias

  • Recibo de entrega de documentos
  • Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
  • Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.

En caso de que el representante legal no pueda asistir

La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
  • Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
  • Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
  • La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.
