20 de diciembre: ¿Habrá ley seca en distritos de Panamá y San Miguelito?

Panamá se prepara para conmemorar este sábado 20 de diciembre el Día de Duelo Nacional, en memoria de las víctimas de la invasión de Estados Unidos ocurrida en 1989. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la aplicación de la ley seca en el distrito de Panamá, lo que ha generado dudas entre comerciantes y ciudadanos.

En años anteriores, las autoridades han prohibido la venta, expendio y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional desde las primeras horas del 20 de diciembre hasta las 12:01 a.m. del 21 de diciembre, incluyendo el cierre temporal de bares, discotecas y establecimientos dedicados a la venta de licor.

¿Qué dice la ley sobre el 20 de diciembre?

La Ley N.° 291 del 31 de marzo de 2022 declaró oficialmente el 20 de diciembre como día de reflexión y duelo nacional, con el objetivo de honrar a las víctimas de uno de los hechos más dolorosos de la historia contemporánea del país.

Durante esta fecha, además de posibles restricciones al consumo de alcohol, las instituciones públicas y privadas suelen realizar actos solemnes y actividades conmemorativas, promoviendo el respeto y la reflexión nacional.

Regulaciones laborales y otras restricciones

El artículo 42 del Código de Trabajo establece que las empresas y establecimientos deben permanecer cerrados durante los días de duelo nacional. No obstante, por la naturaleza de sus servicios, algunos sectores pueden mantener operaciones, entre ellos:

Farmacias

Hoteles

Centros comerciales

Servicios públicos esenciales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2001009456579297306?s=20&partner=&hide_thread=false Atención trabajadores: MITRADEL explica pago especial si laboras este sábado 20 de diciembrehttps://t.co/hdqrZ71d4E — Telemetro (@Telemetro) December 16, 2025

Asimismo, el artículo 44 del Código de Trabajo faculta al Órgano Ejecutivo a ordenar el cierre de empresas y establecimientos durante días de duelo nacional, siempre que cuente con la aprobación del Consejo de Gabinete.

Otras disposiciones que rigen durante esta fecha incluyen:

Izado del pabellón nacional a media asta en todo el país.

Prohibición de música estridente en medios radiales y televisivos, tanto públicos como privados.

San Miguelito sí decretó ley seca

A diferencia del distrito de Panamá, el distrito de San Miguelito sí aplicará ley seca este 20 de diciembre.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.° DAL-018-25, publicado en la Gaceta Oficial Digital el 12 de diciembre de 2025, la Alcaldía de San Miguelito estableció la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, la suspensión de actividades bailables y el cierre de establecimientos dedicados al expendio de licor.

La medida se aplicará desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del 20 de diciembre de 2025, en todo el distrito, en atención al carácter solemne del Día de Duelo Nacional.

Las autoridades recordaron que estas disposiciones buscan preservar el respeto y la solemnidad de la fecha, en memoria de las víctimas de la invasión de 1989 y de las profundas secuelas que dejó en la historia y la memoria colectiva del país.