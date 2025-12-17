Minsa garantiza mantenimiento del Hospital Manuel Amador Guerrero hasta 2030

El Ministerio de Salud ( Minsa ) informó a la ciudadanía, en especial a los residentes de la provincia de Colón, que el mantenimiento preventivo, correctivo y operativo, así como la limpieza especializada y no especializada del Hospital Manuel Amador Guerrero, se encuentran plenamente garantizados mediante un contrato vigente por cuatro años.

De acuerdo con la entidad, el contrato tiene vigencia desde el 27 de septiembre de 2025 hasta el 27 de septiembre de 2030, lo que asegura la continuidad de los servicios esenciales para el correcto funcionamiento del principal centro hospitalario de la provincia.

Empresa especializada a cargo del servicio

El Minsa detalló que el hospital cuenta actualmente con una empresa profesional y especializada, seleccionada conforme a la normativa vigente, que ejecuta de forma permanente, planificada y supervisada todas las labores de mantenimiento y limpieza.

El alcance del contrato cubre la totalidad de la infraestructura hospitalaria, incluyendo áreas críticas como:

Quirófanos

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)

Salas de hospitalización

Consulta externa

Sistemas de climatización

Sistemas eléctricos

Sistemas hidrosanitarios

Infraestructura civil en general

Estas acciones buscan garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y operatividad, fundamentales para la atención de los pacientes y el personal de salud.

MINSA expresa su compromiso con la seguridad hospitalaria

El Ministerio de Salud reiteró su compromiso de actuar con planificación, responsabilidad y transparencia, asegurando que los hospitales del país se mantengan seguros, funcionales y al servicio de la población.

Asimismo, la institución indicó que se mantiene verificando el cumplimiento estricto del contrato, a fin de garantizar que los trabajos de mantenimiento y limpieza se ejecuten conforme a lo establecido y en beneficio de los usuarios del sistema de salud pública.