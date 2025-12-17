Minsa avanza en nueva Ley de dispositivos médicos en Panamá

El Ministerio de Salud ( Minsa ) , a través de la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos, continúa desarrollando el proceso de consulta pública para la nueva regulación de dispositivos médicos en Panamá, con el objetivo de fortalecer la seguridad, eficacia y calidad de estos insumos dentro del sistema de salud panameño.

La consulta pública busca recibir observaciones al proyecto de Decreto Ejecutivo que reglamenta la Ley N.° 90 de 2017, sobre dispositivos médicos y productos afines, modificada por la Ley N.° 92 de 2019.

Minsa avanza en consulta pública para nueva regulación

Como parte de este proceso participativo, se realizó una reunión técnica en la que se analizaron de manera integral los aspectos normativos, técnicos y operativos de la nueva reglamentación. El encuentro permitió a los distintos actores conocer el alcance del decreto y presentar observaciones y recomendaciones.

image

La directora nacional de Dispositivos Médicos del Minsa, Kathia Banda, explicó que el objetivo principal de la consulta pública es escuchar los aportes de la industria y de los sectores vinculados, de manera que las observaciones puedan ser evaluadas y consideradas dentro del marco técnico y legal correspondiente.

Consulta pública será extendida

Banda informó que, a solicitud de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), el periodo de consulta pública será extendido, debido al alto nivel de tecnicismo que implica la regulación de los dispositivos médicos, lo que permitirá un análisis más detallado por parte de los actores involucrados.

En ese sentido, adelantó que durante el próximo año se realizarán dos reuniones adicionales, programadas entre los meses de enero y febrero, como parte del proceso de retroalimentación.

Una vez concluida la etapa de consultas, el Minsa dará a conocer los ajustes que resulten procedentes, tras el análisis técnico de las observaciones recibidas.