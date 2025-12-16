MINSA realizará poda y tala preventiva de árboles en Ancón en enero

El Ministerio de Salud (MINSA) informó a los moradores del corregimiento de Ancón que durante el mes de enero de 2026 se estarán realizando trabajos de poda y tala preventiva de árboles en los perímetros de sus instalaciones, como parte de las acciones de mantenimiento y prevención de riesgos.
Según el comunicado oficial, las labores se llevarán a cabo en un horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, con el objetivo de garantizar un entorno seguro tanto para funcionarios como para residentes y transeúntes del área.
El MINSA explicó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo del entorno, especialmente ante la presencia de árboles que podrían representar un riesgo por su estado o ubicación.
La institución agradeció la comprensión de la comunidad y recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias durante el desarrollo de estas labores.