MINSA realizará poda y tala preventiva de árboles en Ancón en enero

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informó a los moradores del corregimiento de Ancón que durante el mes de enero de 2026 se estarán realizando trabajos de poda y tala preventiva de árboles en los perímetros de sus instalaciones, como parte de las acciones de mantenimiento y prevención de riesgos.

Según el comunicado oficial, las labores se llevarán a cabo en un horario de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, con el objetivo de garantizar un entorno seguro tanto para funcionarios como para residentes y transeúntes del área.

Ancón | Anunciamos a la comunidad que estaremos realizando trabajos de mantenimiento preventivo de árboles en los perímetros de nuestras instalaciones para garantizar un entorno seguro.



Enero 2026 | 7:30 a.m. – 3:30 p.m.

— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) December 16, 2025

El MINSA explicó que estos trabajos forman parte del mantenimiento preventivo del entorno, especialmente ante la presencia de árboles que podrían representar un riesgo por su estado o ubicación.

La institución agradeció la comprensión de la comunidad y recomendó a los residentes tomar las previsiones necesarias durante el desarrollo de estas labores.