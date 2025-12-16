Naviferias continúan el 17 y 18 de diciembre en varias regiones del país con jamones a B/. 15.00

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, en las provincias de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.
Naviferias del miércoles 17 de noviembre
Panamá Oeste
- Terrenos de la Feria de La Chorrera
Panamá
- Tienda del Pueblo Frigo de San Antonio
- Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández
Bocas del Toro
- Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón
Naviferias del jueves 18 de diciembre
Panamá Oeste
- Plaza Town Center en Arraiján
- Estacionamientos en la entrada de Hato Montaña, Arraiján
Panamá Este
- Plaza Pacora Gardens en Las Garzas de Pacora
- Mega Mall en Nuevo Tocumen
Comarca Ngäbe Buglé
- Soloy
- Sabanitas
- Hato July
Comarca Emberá Wounaan
- Puerto Indio
Comarca Mandugandí
- Mandugandí