Naviferias continúan el 17 y 18 de diciembre en varias regiones del país con jamones a B/. 15.00

El IMA anunció las naviferias programadas para el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre en varias provincias del país.

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las naviferias durante el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre, en las provincias de Bocas del Toro, Panamá Oeste, Panamá y las comarcas.

Las cajas navideñas tendrán un costo de B/. 15.00 e incluirán: un jamón picnic, maíz pilado, sal, guandú en lata, una lata de piña en rodajas o aceite, cinco libras de arroz y una libra de azúcar.

Naviferias del miércoles 17 de noviembre

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

  • Tienda del Pueblo Frigo de San Antonio
  • Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández

Bocas del Toro

  • Terrenos de la Feria del Mar, en Isla Colón
Naviferias del jueves 18 de diciembre

Panamá Oeste

  • Plaza Town Center en Arraiján
  • Estacionamientos en la entrada de Hato Montaña, Arraiján

Panamá Este

  • Plaza Pacora Gardens en Las Garzas de Pacora
  • Mega Mall en Nuevo Tocumen

Comarca Ngäbe Buglé

  • Soloy
  • Sabanitas
  • Hato July

Comarca Emberá Wounaan

  • Puerto Indio

Comarca Mandugandí

  • Mandugandí
