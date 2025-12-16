Naviferias del IMA: ¿Dónde y cuándo será la venta de jamones en el distrito de Panamá?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a los días martes 16 y miércoles 17 de diciembre, dirigidas a los residentes del distrito de Panamá.
Calendario de Naviferias del IMA en Panamá
Martes 16 de diciembre
-
Tienda del Pueblo – Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito
Miércoles 17 de diciembre
-
Tienda del Pueblo – Frigo San Antonio
-
Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández
Desde la madrugada de este lunes, miles de personas han formado filas en la tienda del IMA en Pan de Azúcar, donde ya se han atendido a más de 10 mil personas en el marco de la distribución de cajas navideñas.
Autoridades del IMA informaron que hasta el momento se han vendido unas 300 mil cajas, y solicitaron a la población no afectar el orden y el buen desarrollo de las actividades, reiterando el llamado a la convivencia pacífica durante las jornadas.
Por su parte, el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, destacó que las Naviferias del IMA tienen como objetivo generar ahorro en la cena navideña de las familias panameñas, y resaltó que en estos puntos de venta se ha mantenido un ambiente de paz y orden.