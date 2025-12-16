Naviferias del IMA: ¿Dónde y cuándo será la venta de jamones en el distrito de Panamá?

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a los días martes 16 y miércoles 17 de diciembre, dirigidas a los residentes del distrito de Panamá.

Estas ferias ofrecerán productos esenciales para la mesa navideña a precios accesibles, incluyendo el jamón picnic, uno de los artículos más buscados por las familias panameñas durante esta temporada. La atención iniciará desde las 7:00 a.m. El IMA reiteró que los consumidores deben presentar su cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable para poder realizar sus compras.

Calendario de Naviferias del IMA en Panamá

Martes 16 de diciembre

Tienda del Pueblo – Silos de Pan de Azúcar, distrito de San Miguelito

Miércoles 17 de diciembre

Tienda del Pueblo – Frigo San Antonio

Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández

Desde la madrugada de este lunes, miles de personas han formado filas en la tienda del IMA en Pan de Azúcar, donde ya se han atendido a más de 10 mil personas en el marco de la distribución de cajas navideñas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000890833784988069?s=20&partner=&hide_thread=false "Después que terminamos las naviferias los funcionarios van a tomar su tiempo compensatorio, por las horas que tuvieron extra trabajando en la madrugada. Se van vendido 300 mil cajas de momento y pedimos que no dañen la actividad, he sentido gente que llega con aliento a licor",… pic.twitter.com/mkky8s3Byq — Telemetro Reporta (@TReporta) December 16, 2025

Autoridades del IMA informaron que hasta el momento se han vendido unas 300 mil cajas, y solicitaron a la población no afectar el orden y el buen desarrollo de las actividades, reiterando el llamado a la convivencia pacífica durante las jornadas.

"Después que terminamos las naviferias, los funcionarios van a tomar su tiempo compensatorio por las horas extra trabajadas en la madrugada. Pedimos que no dañen la actividad; hemos detectado personas que llegan con aliento a licor", señaló un representante de la institución.

Por su parte, el secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, destacó que las Naviferias del IMA tienen como objetivo generar ahorro en la cena navideña de las familias panameñas, y resaltó que en estos puntos de venta se ha mantenido un ambiente de paz y orden.