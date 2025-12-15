Director del IMA confirma detención por venta de cupos en Naviferias

Personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) se mantiene operando desde las 2:00 de la madrugada en Chilibre, donde hasta el momento se ha atendido a más de 5,000 personas durante la naviferia organizada para este lunes, informó el director general de la entidad, Nilo Murillo.

El funcionario destacó el esfuerzo del equipo operativo y la logística implementada para garantizar una atención más fluida y ordenada, aspecto que ha sido reconocido por los propios consumidores que acudieron desde tempranas horas.

Detención por venta de cupos del IMA en La Chorrera

Murillo confirmó además que en La Chorrera fue detenida una persona que se dedicaba a vender cupos, práctica que calificó como inaceptable por afectar directamente a los ciudadanos que acuden a estas ferias en busca de productos a bajo costo.

image

“Es una maldad quitarle 3 o 5 dólares a una persona que viene a esta feria. Me molesta porque es una feria para gente que viene a comprar a bajo costo, por un vivaracho”, expresó el director del IMA. “Es una maldad quitarle 3 o 5 dólares a una persona que viene a esta feria. Me molesta porque es una feria para gente que viene a comprar a bajo costo, por un vivaracho”, expresó el director del IMA.

Añadió que pondrá el caso en conocimiento de los jueces de paz, con el objetivo de erradicar esta práctica y garantizar que las naviferias cumplan su propósito social.

Organización y respuesta ciudadana

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2000529224667463689?s=20&partner=&hide_thread=false "Es una maldad quitarle 3 o 5 dólares a una persona que viene a esta feria, y me molesta porque es una feria para gente que viene a comprar a bajo costo, por un vivaracho, y voy a poner al tanto a los jueces de paz para que esto se acabe", @nilomr11. pic.twitter.com/86m8RGXif9 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 15, 2025

Al ser consultado sobre la estrategia aplicada para el desarrollo de la naviferia de este lunes 15 de diciembre, Murillo fue enfático al señalar que el trabajo constante ha sido clave para mejorar la atención.

“Trabajo mata lengua”, respondió el director del IMA, al destacar que la planificación, la presencia temprana del personal y el control en el acceso han permitido una mayor fluidez en la atención. “Trabajo mata lengua”, respondió el director del IMA, al destacar que la planificación, la presencia temprana del personal y el control en el acceso han permitido una mayor fluidez en la atención.

El IMA reiteró su compromiso de proteger a los consumidores, garantizar precios accesibles y mantener el orden en las naviferias que se realizan a nivel nacional durante la temporada de fin de año.