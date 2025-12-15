IMA: aprehenden a una persona por venta ilegal de jamones y bolsas navideñas en Chepo

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación (PGN) logró la aprehensión de una persona, imputada por el delito de peculado doloso en calidad de cómplice, tras una investigación por la venta y distribución irregular de jamones tipo picnic y bolsas navideñas propiedad del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) , correspondientes al año 2025.

De acuerdo con las autoridades, los productos habrían sido comercializados y entregados sin la debida autorización institucional, situación que activó las alertas internas dentro del IMA.

IMA niega vinculación de funcionarios

El director del IMA, Nilo Murillo, confirmó que se detectaron irregularidades relacionadas con la supuesta comercialización de estos productos, y señaló que se encuentran recopilando informes y verificando responsabilidades para determinar si existen otros implicados, ya sean particulares o terceros.

No obstante, el IMA desmintió que funcionarios de la institución estén vinculados a las investigaciones que adelanta la Fiscalía Anticorrupción, tras el hallazgo de jamones picnic y otros productos ofrecidos durante naviferias en el distrito de Chepo.

La entidad hizo un llamado a la población a no difundir especulaciones, luego de que circularan imágenes de funcionarios que no guardan relación con el caso, según aclaró la institución.

Investigación continúa

Hasta el momento, el IMA no ha detallado cuántos productos pudieron haber sido distribuidos de forma ilegal, ni si se iniciarán procesos administrativos o nuevas denuncias penales. La institución aseguró que emitirá un informe más completo una vez concluyan las verificaciones y avance el proceso judicial en curso.