IMA ajusta horarios en tiendas permanentes por Naviferias del 15 al 19 de diciembre

El IMA informó horarios especiales en sus tiendas permanentes del 15 al 19 de diciembre por las Naviferias. Conoce qué sucursales abrirán.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que, debido al desarrollo de las Naviferias, se aplicarán horarios especiales en las tiendas permanentes a nivel nacional, del 15 al 19 de diciembre.

La entidad explicó que estos ajustes responden a la asignación de personal a las Naviferias, por lo que las tiendas operarán con personal reducido. El IMA agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que la medida es temporal.

Horario de atención

  • De 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Tiendas del IMA que abrirán del 15 al 19 de diciembre

Chiriquí

  • Merca de David: del 16 al 19 de diciembre

Los Santos

  • La Villa: del 16 al 19 de diciembre

Herrera

  • Merca Chitré: del 16 al 19 de diciembre

Coclé

  • Sede del IMA: 17 y 19 de diciembre

El IMA aclaró que el resto de las tiendas permanentes permanecerán cerradas durante este período. La institución exhortó a la población a planificar sus compras con anticipación y a mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre posibles actualizaciones.

