IMA ajusta horarios en tiendas permanentes por Naviferias del 15 al 19 de diciembre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que, debido al desarrollo de las Naviferias, se aplicarán horarios especiales en las tiendas permanentes a nivel nacional, del 15 al 19 de diciembre.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La entidad explicó que estos ajustes responden a la asignación de personal a las Naviferias, por lo que las tiendas operarán con personal reducido. El IMA agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró que la medida es temporal.

Horario de atención

De 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Tiendas del IMA que abrirán del 15 al 19 de diciembre

Chiriquí

Merca de David: del 16 al 19 de diciembre

Los Santos

La Villa: del 16 al 19 de diciembre

Herrera

Merca Chitré: del 16 al 19 de diciembre

Coclé

Sede del IMA: 17 y 19 de diciembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2000318364108165127?s=20&partner=&hide_thread=false Estos son los horarios de las tiendas del pueblo del IMA correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre #ConPasoFirme pic.twitter.com/oQtCVKkPKV — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) December 14, 2025

El IMA aclaró que el resto de las tiendas permanentes permanecerán cerradas durante este período. La institución exhortó a la población a planificar sus compras con anticipación y a mantenerse informada a través de sus canales oficiales sobre posibles actualizaciones.