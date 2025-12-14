Naviferias del IMA: Lugares de venta de jamón en Panamá Oeste y Panamá

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre, dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.
Estas ferias ofrecerán productos esenciales para la mesa navideña a precios accesibles, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA reiteró que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.
Calendario de Naviferias para Panamá y Panamá Oeste
Lunes 15 de diciembre
Panamá Oeste
- Cancha techada de Bejuco, Chame
- Auditorio del distrito de Capira
- Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural
Panamá
- Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre
- Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima
Martes 16 de diciembre
Panamá Oeste
-
Terrenos de la Feria de La Chorrera
Panamá
-
Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito
Miércoles 17 de diciembre
- Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
- Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández.