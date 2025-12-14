Panamá Nacionales -  14 de diciembre de 2025 - 08:55

Naviferias del IMA: Lugares de venta de jamón en Panamá Oeste y Panamá

Verifica las fechas y lugares de las Naviferias del IMA en Panamá y Panamá Oeste. Conoce los puntos y qué incluyen las cajas navideñas a B/.15.00.

Naviferias del IMA

Naviferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario oficial de las Naviferias correspondientes a la semana del 15 al 19 de diciembre, dirigidas a los residentes de Panamá, Panamá Oeste y varias provincias y comarcas del país.

Estas ferias ofrecerán productos esenciales para la mesa navideña a precios accesibles, incluyendo el popular jamón picnic, disponible desde las 7:00 a.m. El IMA reiteró que los consumidores deben presentar su cédula y llevar una bolsa reutilizable para efectuar sus compras.

Calendario de Naviferias para Panamá y Panamá Oeste

Lunes 15 de diciembre

Panamá Oeste

  • Cancha techada de Bejuco, Chame
  • Auditorio del distrito de Capira
  • Casa Cultural de El Cacao (Terrenos de la Feria de la Naranja), Capira Rural

Panamá

  • Gimnasio de Agua Bendita, Chilibre
  • Alcalde Díaz, cancha del sector 11 de La Cabima

Martes 16 de diciembre

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1999587380119126155?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1999587380119126155%7Ctwgr%5E8366ca71d9bd4303f31d40b23fb214f670da2d80%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17657203752374383&partner=&hide_thread=false

Panamá Oeste

  • Terrenos de la Feria de La Chorrera

Panamá

  • Tienda del Pueblo Silos de Pan de Azúcar, San Miguelito

Miércoles 17 de diciembre

  • Tienda del Pueblo Frigo San Antonio
  • Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández.
En esta nota:
Seguir leyendo

IMA anuncia cambios en las Naviferias de la próxima semana en la provincia de Panamá

IMA niega vinculación de funcionarios en caso de presunta venta ilegal de jamones en Chepo

Naviferias del IMA: allanan vivienda en Chepo tras denuncia sobre la posible venta ilegal de jamones

Recomendadas

Más Noticias