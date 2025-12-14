Décimo Tercer Mes en diciembre 2025: ¿Cuándo paga la empresa privada y cómo se calcula?

El tercer y último pago del Décimo Tercer Mes correspondiente al año 2025 se realizará en el mes de diciembre, tanto para el sector público como para el privado, según lo establecido en la normativa laboral vigente en Panamá.

De acuerdo con el calendario oficial, el sector público recibió este pago el jueves 4 de diciembre de 2025. En el caso de la empresa privada, el desembolso deberá efectuarse dentro de la primera quincena de diciembre, es decir, hasta el 15 de diciembre, como lo establece el Código de Trabajo.

¿Qué período cubre el tercer pago del décimo?

El cálculo del décimo tercer mes se realiza una vez se contabilizan todos los ingresos mensuales, tanto ordinarios como extraordinarios, correspondientes al período que va de septiembre a noviembre.

Esto incluye:

Salario base

Horas extras

Bonificaciones habituales

Comisiones, si aplican

¿Cómo se calcula el Décimo Tercer Mes 2025?

Para determinar el monto a recibir, se utiliza la siguiente fórmula: Ingresos del período × 4 / 12 = Décimo Tercer Mes

Ejemplo:

Si un trabajador percibió B/.3,000 entre septiembre y noviembre: 3,000 × 4 ÷ 12 = B/.1,000. Ese sería el monto aproximado a recibir en el tercer pago del décimo.

Calendario de pagos del sector público

Los servidores públicos pueden consultar el calendario completo de pagos 2025 en el sitio web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).