Sargento del SENAFRONT muere atropellado al cambiar una llanta en Panamá Pacífico

Un sargento segundo del SENAFRONT murió atropellado en la entrada de Panamá Pacífico mientras cambiaba una llanta. Las autoridades investigan el accidente.

Noemí Ruíz
Un accidente de tránsito con saldo fatal se registró la madrugada de este sábado en la entrada de Panamá Pacífico, donde perdió la vida el sargento segundo del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), Moisés Castillo.

De acuerdo con los primeros informes, el uniformado se había detenido a un costado de la vía para cambiar un neumático cuando fue embestido por otro vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga o permaneció en el lugar (según determinen las autoridades).

El impacto provocó lesiones fatales, por lo que el sargento Castillo falleció en el sitio. Al lugar acudieron unidades de tránsito, personal del Ministerio Público y equipos de emergencia para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

Investigación en curso tras muerte de sargento de SENAFRONT

Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades. El SENAFRONT, por su parte, expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y amigos del uniformado fallecido.

El hecho vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las medidas de seguridad vial, especialmente durante horas de la madrugada y en zonas de alto flujo vehicular.

