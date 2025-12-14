Horario del Metro de Panamá: ¿A qué hora cierra hoy, 14 de diciembre?

El Metro de Panamá informó que este domingo 14 de diciembre extenderá su horario de operación hasta las 12:00 a.m. (medianoche), con el objetivo de facilitar el traslado de las personas que asistirán al desfile de Navidad en la ciudad capital.

La medida busca apoyar la movilidad de miles de ciudadanos que se desplazarán hacia y desde el evento, considerado uno de los más concurridos del año.

Desfile de Navidad en Calle 50

Este domingo se llevará a cabo el desfile de Navidad organizado por la Alcaldía de Panamá, que se desarrollará a lo largo de Calle 50, donde se espera la asistencia de más de 300 mil personas.

El evento contará con:

Más de 92 delegaciones

Tres bandas internacionales

Carrozas, artistas y agrupaciones culturales

Le recordamos que @elmetrodepanama extenderá su horario de operación este domingo hasta las 12:00 a.m., para garantizar la movilidad durante el desfile de Navidad 2025 City of Stars en Calle 50. pic.twitter.com/NcUDgSXugM — Telemetro Reporta (@TReporta) December 14, 2025

Bajo el lema “City of Stars”, el desfile será transmitido a nivel nacional e internacional, incluyendo pases especiales a través de la cadena de televisión estadounidense Univisión.

Recomendación a los usuarios por el Metro de Panamá

Las autoridades recomiendan a los asistentes planificar su retorno con anticipación, utilizar el Metro de Panamá como medio principal de transporte y seguir las indicaciones del personal operativo y de seguridad en estaciones y trenes.