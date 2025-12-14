Panamá Nacionales -  14 de diciembre de 2025 - 15:37

VIDEO | EN VIVO Desfile de Navidad en Calle 50: Mira aquí la transmisión en directo

Sigue EN VIVO el desfile de Navidad City of Stars en Calle 50. Conoce el horario, los cierres viales desde el mediodía y el recorrido del evento.

Desfile de Navidad en Calle 50

Telemetro

La Alcaldía de Panamá informó que, a partir de las 12:00 del mediodía, se aplicará el cierre total de la Calle 50, desde su intersección hasta la vía Porras, como parte del operativo logístico y de seguridad previo al desfile.

Sigue aquí la transmisión EN VIVO del desfile de Navidad City of Stars en Calle 50.

De acuerdo con la organización, el desfile dará inicio a las 3:00 de la tarde, recorriendo un extenso trayecto que irá desde la intersección de Calle 50 con Calle Elvira Méndez, en Bella Vista, hasta la Calle 75 Este, frente al Supermercado Rey de San Francisco.

