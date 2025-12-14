VIDEO | EN VIVO Desfile de Navidad en Calle 50: Mira aquí la transmisión en directo

Todo está listo para que este domingo 14 de diciembre se realice el evento más esperado de la temporada: el desfile de Navidad “City of Stars” , considerado el más grande y concurrido del año en la ciudad de Panamá.

La Alcaldía de Panamá informó que, a partir de las 12:00 del mediodía, se aplicará el cierre total de la Calle 50, desde su intersección hasta la vía Porras, como parte del operativo logístico y de seguridad previo al desfile.

Sigue aquí la transmisión EN VIVO del desfile de Navidad City of Stars en Calle 50.

De acuerdo con la organización, el desfile dará inicio a las 3:00 de la tarde, recorriendo un extenso trayecto que irá desde la intersección de Calle 50 con Calle Elvira Méndez, en Bella Vista, hasta la Calle 75 Este, frente al Supermercado Rey de San Francisco.