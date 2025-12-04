Alcaldía de Panamá anuncia restricciones para el desfile navideño "Ciudad de las Estrellas"

La Alcaldía de Panamá ha establecido una serie de medidas y prohibiciones para la celebración del desfile de Navidad “Ciudad de las Estrellas”, que se realizará el próximo 14 de diciembre en Calle 50, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el disfrute de los asistentes.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.° 14, se restringirá el estacionamiento y la circulación de vehículos en la ruta del desfile desde las 10:00 p.m. del sábado 13 de diciembre hasta las 4:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.

Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda la ruta del desfile, excepto en los establecimientos comerciales ubicados en los alrededores que cuenten con permiso vigente para venta de licor.

También queda prohibido el ejercicio de la buhonería o comercio ambulante en la ruta del desfile sin el permiso especial emitido por la Alcaldía de Panamá. De igual forma, se prohíbe el uso de fogones, tanques de gas, así como la venta y uso de juegos pirotécnicos.