Panamá Nacionales -  4 de diciembre de 2025 - 18:00

Alcaldía de Panamá anuncia restricciones para el desfile navideño "Ciudad de las Estrellas"

La Alcaldía de Panamá prohibió en un decreto alcaldicio el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda la ruta del desfile.

Alcaldía de Panamá anuncia restricciones para el desfile navideño del 14 de diciembre de 2025.

Alcaldía de Panamá anuncia restricciones para el desfile navideño del 14 de diciembre de 2025.

@Panamaalcaldia
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá ha establecido una serie de medidas y prohibiciones para la celebración del desfile de Navidad “Ciudad de las Estrellas”, que se realizará el próximo 14 de diciembre en Calle 50, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el disfrute de los asistentes.

Mediante el Decreto Alcaldicio N.° 14, se restringirá el estacionamiento y la circulación de vehículos en la ruta del desfile desde las 10:00 p.m. del sábado 13 de diciembre hasta las 4:00 a.m. del lunes 15 de diciembre.

Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en toda la ruta del desfile, excepto en los establecimientos comerciales ubicados en los alrededores que cuenten con permiso vigente para venta de licor.

También queda prohibido el ejercicio de la buhonería o comercio ambulante en la ruta del desfile sin el permiso especial emitido por la Alcaldía de Panamá. De igual forma, se prohíbe el uso de fogones, tanques de gas, así como la venta y uso de juegos pirotécnicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1996713773776674908&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Alcaldía de Panamá habilita retiro de calcomanías vehiculares de diciembre

Alcaldía de Panamá anuncia descuento por pagar la anualidad completa

Piscinas municipales de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo estarán cerradas temporalmente

Recomendadas

Más Noticias