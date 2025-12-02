La Alcaldía de Panamá informa que las piscinas municipales de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo estarán temporalmente fuera de servicio debido a trabajos de mantenimiento. Ambas instalaciones serán reabiertas a partir de las 12:00 p.m. del jueves 4 de diciembre.
Panamá Nacionales - 2 de diciembre de 2025 - 16:34
Piscinas municipales de Parque Lefevre y Pueblo Nuevo estarán cerradas temporalmente
