Alcaldía de Panamá anuncia descuento por pagar la anualidad completa

Desde enero 2026 la Alcaldía de Panamá ofrecerá 10% de descuento al pagar la anualidad completa. Solicita tu liquidación en Alcaldía Digital.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará un descuento del 10% a todos los contribuyentes que paguen la anualidad completa de sus impuestos municipales. Los ciudadanos podrán solicitar su liquidación a través de Alcaldía Digital, donde deberán presentar la Declaración Jurada, generar la liquidación correspondiente y verificar que el descuento del 10% esté aplicado correctamente antes de completar el pago.

La medida busca incentivar el cumplimiento temprano de las obligaciones tributarias y facilitar la gestión a los contribuyentes mediante plataformas digitales y múltiples canales de pago.

Métodos de pago habilitados por la Alcaldía de Panamá

Los pagos podrán realizarse a través de:

  • Banca en línea
  • Cajeros automáticos (ATM)
  • Plataforma Alcaldía Digital
  • Centros de Recaudación de la Alcaldía de Panamá

La institución reiteró que estas opciones buscan agilizar los trámites y evitar largas filas, ofreciendo alternativas accesibles para los residentes del distrito capital.

