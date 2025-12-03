Alcaldía de Panamá anuncia descuento por pagar la anualidad completa

La Alcaldía de Panamá anunció que a partir de enero de 2026 se aplicará un descuento del 10% a todos los contribuyentes que paguen la anualidad completa de sus impuestos municipales. Los ciudadanos podrán solicitar su liquidación a través de Alcaldía Digital, donde deberán presentar la Declaración Jurada, generar la liquidación correspondiente y verificar que el descuento del 10% esté aplicado correctamente antes de completar el pago.
La medida busca incentivar el cumplimiento temprano de las obligaciones tributarias y facilitar la gestión a los contribuyentes mediante plataformas digitales y múltiples canales de pago.
Métodos de pago habilitados por la Alcaldía de Panamá
Los pagos podrán realizarse a través de:
- Banca en línea
- Cajeros automáticos (ATM)
- Plataforma Alcaldía Digital
- Centros de Recaudación de la Alcaldía de Panamá
La institución reiteró que estas opciones buscan agilizar los trámites y evitar largas filas, ofreciendo alternativas accesibles para los residentes del distrito capital.