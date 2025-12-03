Teleférico de San Miguelito: decreto define área de operatividad, estaciones y longitud del proyecto

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) estableció y delimitó el área del Polígono de Influencia del Teleférico del Sistema Metro de Panamá, que estará ubicado entre los distritos de San Miguelito y Panamá.

Mediante el Decreto Ejecutivo N.° 13 del 26 de noviembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial N.° 30413-C, se definió un polígono de influencia de 6.7 kilómetros de longitud para el teleférico, el cual contempla seis estaciones: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

teleferico-metrodepanamá.jpg Estaciones del teleférico: Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter.

El documento señala que, una vez determinado el alineamiento final del proyecto y su perfil, se establecerá por la vía correspondiente el área o servidumbre de influencia de las cabinas. Esto incluirá la delimitación del gálibo que deberá mantenerse libre de obstáculos, tanto en sentido vertical como horizontal, para garantizar la operación segura del sistema.

Asimismo, indica que todo acto relacionado con el uso, usufructo, derecho, gravamen, enajenación, construcción o modificación de bienes inmuebles dentro de esta zona, así como cualquier reconocimiento de propiedad, cambio de uso de suelo o alteración de actividades económicas, requerirá la no objeción expresa del Metro de Panamá, S.A., previo a su aprobación.

El decreto también establece que todas las acciones necesarias para la adquisición u ocupación de terrenos destinados al desarrollo del sistema de transporte se realizarán con base en el valor vigente a la fecha de entrada en vigor de esta normativa.

distrito de san miguelito Distrito de San Miguelito de la provincia de Panamá. MIVIOT

Todo lo relacionado con la ejecución de la obra, los procesos, trámites y demás acciones necesarias será coordinado por Metro de Panamá, S.A., en conjunto con las entidades públicas competentes.