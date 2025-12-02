Panamá Oeste Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 17:23

MEDUCA inicia la construcción del nuevo Centro de Educación Integral de Puerto del Mar

El MEDUCA indicó que el centro incluirá un edificio administrativo, cafetería, áreas recreativas y zonas verdes, así como un gimnasio polideportivo.

Ministra del MEDUCA en la primera palada del nuevo Centro de Educación Integral de Puerto del Mar.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) realizó el acto de primera palada para el inicio de la construcción del nuevo Centro de Educación Integral de Puerto del Mar, ubicado en el corregimiento de Puerto Caimito. La obra contempla una inversión estimada de B/.24.2 millones.

Este nuevo centro educativo atenderá a más de 2,500 estudiantes desde el nivel Inicial hasta la Educación Media Académica y Profesional-Técnica. Durante el acto, la ministra Lucy Molinar destacó que el proyecto representa una solución histórica para las familias del sector.

El Centro de Educación Integral contará con 76 aulas distribuidas entre Preescolar, Primaria, Premedia y Media, además de laboratorios especializados de Ciencias Naturales, Biología, Física, Hotelería, Turismo, Marítima, Artes Industriales, Familia y Desarrollo, Dibujo, entre otros.

Asimismo, incluirá un edificio administrativo, cafetería, áreas recreativas y zonas verdes, así como un gimnasio polideportivo con graderías para 1,500 personas, aulas adicionales, camerinos y espacios de entrenamiento.

