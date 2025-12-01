MEDUCA lanza el programa Escuela para Padres 2025, que inicia este 2 de diciembre a nivel nacional

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) realizó el lanzamiento de la Escuela para Padres “Escuchar para Sanar”, que se desarrollará del 2 al 5 de diciembre de manera presencial en cada centro educativo de las 16 regiones educativas del país.

Se informó que este martes 2 de diciembre el taller se llevará a cabo en las regiones de Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito. Todos los talleres se realizarán en dos turnos: matutino, de 10:00 a.m. a 12:00 mediodía, y vespertino, de 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

El miércoles 3 de diciembre corresponderá a las regiones educativas de Coclé, Herrera, Colón y Veraguas; mientras que el jueves 4 será el turno de Bocas del Toro, Chiriquí, Los Santos y Darién. Finalmente, el viernes 5 se dictará en las comarcas Ngäbe Buglé, Emberá Wounaan y Guna Yala.

La ministra Lucy Molinar señaló que “participar en el Taller Escuela para Padres no debe ser obligatorio, debe ser una necesidad en la que le damos herramientas a los padres, para empezar a construir las bases de una relación que podría ser el éxito de un ser humano”.

Asimismo, se informó que cada centro educativo enviará la convocatoria con los horarios y modalidades del taller. En caso de que el acudiente principal no pueda asistir, podrá participar el segundo acudiente registrado en el plantel escolar. Si este tampoco puede, podrá asistir un familiar cercano autorizado. En ambas situaciones se deberá presentar una nota de autorización y copia de la cédula del acudiente principal.

