Docentes: Meduca extiende postulación para vacantes corregidas y agregadas del 2026

El Ministerio de Educación ( Meduca ) informó que se extiende hasta el viernes 5 de diciembre el periodo de postulación exclusivamente para las vacantes corregidas y agregadas correspondientes al año escolar 2026.

Los interesados pueden consultar las actualizaciones y vacantes disponibles a través del sitio web oficial del ministerio: meduca.gob.pa, donde se mantiene publicada la información vigente del proceso.

MEDUCA señala que, aspirantes deben enviar sus documentos en PDF

La entidad reiteró que todos los aspirantes deben remitir su documentación únicamente en formato PDF, cumpliendo con los requisitos establecidos para que sus postulaciones sean válidas.

El Meduca recordó además la importancia de que los docentes verifiquen las vacantes corregidas y agregadas recientemente, debido a que estas actualizaciones responden a necesidades detectadas en centros educativos a nivel nacional.