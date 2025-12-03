MINSA y CSS explican plan de integración y avances al Gabinete

Autoridades de la Caja de Seguro Social (CSS), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Oncológico Nacional (ION) presentaron ante el Consejo de Gabinete los avances del plan de integración de servicios médicos, destacando mejoras significativas en la atención oncológica y la ampliación de infraestructura en la Ciudad de la Salud.
Durante la exposición, realizada por el director de la CSS, Dino Mon; el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo; y Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones Médicas de la CSS, se subrayó que la construcción de un nuevo edificio para el ION responde al impacto social de más de 100 mil consultas especializadas que atiende el instituto cada año.
Nuevo edificio del ION: más capacidad y atención integral
Las autoridades solicitaron la anuencia para levantar una nueva estructura de 19,670 metros cuadrados, que incluirá:
- 9 niveles de atención
- Sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones
- 8 camas para tratamientos prolongados
- Laboratorio clínico y molecular para hematología
- Un edificio de estacionamientos de 6 niveles con 272 espacios
Este proyecto se integra al proceso de modernización contemplado en el convenio Minsa–CSS, y busca potenciar la operación de la Ciudad de la Salud (CIDELAS), permitiendo una expansión progresiva de servicios especializados.
Expansión en Ciudad de la Salud
El plan presentado ante el Gabinete incluye también:
- Construcción de un edificio de urgencias pediátricas, ya que la torre pediátrica actual no cuenta con área diseñada para esta atención.
- Adecuaciones para medicina nuclear, debido a que los equipos de radiología y resonancia requieren zonas de protección que hoy no existen.
Modernización tecnológica para la atención médica
La CSS también expuso un proyecto de actualización tecnológica para fortalecer la gestión del expediente clínico, la dispensación de medicamentos y otros servicios médicos. Este sistema contempla un data center principal y uno redundante, equipado con:
- Procesador de 1,280 núcleos
- 20,480 GB de memoria RAM
- 1,228.8 TB de almacenamiento
Esta infraestructura digital permitirá mejorar la continuidad del servicio, agilizar la atención 24/7 y apoyar a médicos y personal en el manejo de citas, urgencias y entrega de medicamentos.