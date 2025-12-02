Ministro de Salud niega afectación de las finanzas de la CSS por la integración de instituciones

El ministro de Salud (MINSA), Fernando Boyd Galindo, señala que las finanzas de la CSS no se verán impactadas por la integración con la Caja de Seguro Social (CSS). “Cada uno va a cubrir sus gastos como corresponde, va a haber una metodología muy clara de qué le va a corresponder a cada quien", indicó.
La CSS informó al país este martes 2 de diciembre, que el proceso de integración con el MINSA, representa una transformación necesaria para modernizar el sistema de salud pública, eliminar duplicidades y aprovechar de manera responsable la infraestructura existente, en beneficio de todos los panameños.
Según la CSS, cuando las instalaciones comparten servicios, el país obtiene:
- Más atención en menos tiempo
- Menos gastos innecesarios y menos duplicidad
- Capacidad instalada utilizada al máximo
- Especialistas llevando su conocimiento a donde verdaderamente se necesita
- Mejor calidad con los mismos recursos.
- Compras más inteligentes y a mejor precio
- Servicios más cerca de las comunidades