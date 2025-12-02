CSS detalla plan de integración con el MINSA para modernizar la salud pública. @CSS

Por Ana Canto La Caja de Seguro Social (CSS) informó al país que el proceso de integración con el Ministerio de Salud (Minsa) representa una transformación necesaria para modernizar el sistema de salud pública, eliminar duplicidades y aprovechar de manera responsable la infraestructura existente, en beneficio de todos los panameños.

La entidad explicó que, durante décadas, Panamá ha mantenido dos redes de atención paralelas, lo que ha generado ineficiencias. Mientras una instalación contaba con oftalmología, laboratorio o especialistas disponibles, la otra debía iniciar procesos desde cero para ofrecer los mismos servicios.

Según la CSS, cuando las instalaciones comparten servicios, el país obtiene: Más atención en menos tiempo

Menos gastos innecesarios y menos duplicidad

Capacidad instalada utilizada al máximo

Especialistas llevando su conocimiento a donde verdaderamente se necesita

Mejor calidad con los mismos recursos.

Compras más inteligentes y a mejor precio

Servicios más cerca de las comunidades La institución destacó que la integración avanza dentro del marco de la Ley 462 y demás normativas vigentes, garantizando claridad institucional y una planificación transparente. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/1995822992232751364&partner=&hide_thread=false #ComunicadosCSS | Panamá da un paso adelante al integrar los servicios de salud. pic.twitter.com/3UEGxHADoh — CSSPanama (@CSSPanama) December 2, 2025