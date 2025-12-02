Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 09:36

CSS detalla plan de integración con el MINSA para modernizar la salud pública

Según la CSS, la integración con el MINSA avanza dentro del marco de la Ley 462 y demás normativas vigentes.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) informó al país que el proceso de integración con el Ministerio de Salud (Minsa) representa una transformación necesaria para modernizar el sistema de salud pública, eliminar duplicidades y aprovechar de manera responsable la infraestructura existente, en beneficio de todos los panameños.

La entidad explicó que, durante décadas, Panamá ha mantenido dos redes de atención paralelas, lo que ha generado ineficiencias. Mientras una instalación contaba con oftalmología, laboratorio o especialistas disponibles, la otra debía iniciar procesos desde cero para ofrecer los mismos servicios.

Según la CSS, cuando las instalaciones comparten servicios, el país obtiene:

  • Más atención en menos tiempo
  • Menos gastos innecesarios y menos duplicidad
  • Capacidad instalada utilizada al máximo
  • Especialistas llevando su conocimiento a donde verdaderamente se necesita
  • Mejor calidad con los mismos recursos.
  • Compras más inteligentes y a mejor precio
  • Servicios más cerca de las comunidades

La institución destacó que la integración avanza dentro del marco de la Ley 462 y demás normativas vigentes, garantizando claridad institucional y una planificación transparente.

