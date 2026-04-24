CSS habilita líneas para retiro de cheque por prima de antigüedad a exfuncionarios

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha habilitado líneas telefónicas para orientar a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos sobre el trámite de la prima de antigüedad.
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Canales de atención por la CSS
Para recibir orientación, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:
- 513-1568
- 513-1708
Dónde realizar el trámite
Las personas incluidas en el listado deberán notificarse de manera presencial en:
- Departamento de Pago
- Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
- Piso 3 de la sede central de la CSS en Clayton
¿Quiénes deben acudir?
La convocatoria está dirigida a:
- Exfuncionarios de la CSS
- Familiares de exfuncionarios fallecidos con derecho al beneficio
La CSS reiteró que este proceso es necesario para recibir la orientación adecuada y avanzar en el cobro de este derecho económico.