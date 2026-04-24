CSS habilita líneas para retiro de cheque por prima de antigüedad a exfuncionarios

Prima de antigüedad CSS: teléfonos y cómo realizar el trámite en Panamá

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha habilitado líneas telefónicas para orientar a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos sobre el trámite de la prima de antigüedad.

Este beneficio corresponde a un derecho económico adquirido por los años de servicio prestados a la institución.

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Canales de atención por la CSS

Para recibir orientación, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

513-1568

513-1708

Dónde realizar el trámite

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/2047741204155290107?s=20&partner=&hide_thread=false La Caja de Seguro Social convoca a sus exfuncionarios y a los familiares de exfuncionarios fallecidos a notificarse ante la CSS para la orientación del trámite de la prima de antigüedad, un derecho económico otorgado por los años de servicio prestados a la institución.



Las… pic.twitter.com/L2YVr7wLcx — CSSPanama (@CSSPanama) April 24, 2026

Las personas incluidas en el listado deberán notificarse de manera presencial en:

Departamento de Pago

Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos

Piso 3 de la sede central de la CSS en Clayton

¿Quiénes deben acudir?

La convocatoria está dirigida a:

Exfuncionarios de la CSS

Familiares de exfuncionarios fallecidos con derecho al beneficio

La CSS reiteró que este proceso es necesario para recibir la orientación adecuada y avanzar en el cobro de este derecho económico.