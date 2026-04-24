Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 15:01

CSS habilita líneas para retiro de cheque por prima de antigüedad a exfuncionarios

La CSS habilita líneas telefónicas para orientar a exfuncionarios sobre el retiro de la prima de antigüedad. Consulta requisitos y dónde acudir.

Prima de antigüedad CSS: teléfonos y cómo realizar el trámite en Panamá

Prima de antigüedad CSS: teléfonos y cómo realizar el trámite en Panamá

@CSS
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que ha habilitado líneas telefónicas para orientar a exfuncionarios y familiares de exfuncionarios fallecidos sobre el trámite de la prima de antigüedad.

Este beneficio corresponde a un derecho económico adquirido por los años de servicio prestados a la institución.

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Canales de atención por la CSS

Para recibir orientación, los interesados pueden comunicarse a los siguientes números:

  • 513-1568
  • 513-1708

Dónde realizar el trámite

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Las personas incluidas en el listado deberán notificarse de manera presencial en:

  • Departamento de Pago
  • Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos
  • Piso 3 de la sede central de la CSS en Clayton

¿Quiénes deben acudir?

La convocatoria está dirigida a:

  • Exfuncionarios de la CSS
  • Familiares de exfuncionarios fallecidos con derecho al beneficio

La CSS reiteró que este proceso es necesario para recibir la orientación adecuada y avanzar en el cobro de este derecho económico.

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