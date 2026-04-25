Puente de las Américas cerrará totalmente desde las 10:00 p.m. de este sábado

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el Puente de las Américas permanecerá cerrado en su totalidad este sábado, desde las 10:00 p.m. hasta las 2:00 a.m. del domingo 26 de abril. Esta medida responde a la fase final de las pruebas de carga estructural.

Los trabajos permitirán evaluar el comportamiento de la vía mediante la aplicación controlada de peso, con el fin de recopilar datos técnicos que garanticen la seguridad de la circulación vehicular.

Actualmente, el personal del MOP avanza con la instalación de 24 sensores de precisión (extensómetros) en el lado este de la estructura para medir su respuesta ante distintas condiciones de carga.

Se recomienda a los usuarios utilizar el Puente Centenario como ruta alterna y atender estrictamente las señalizaciones, así como las indicaciones de la Dirección de Operaciones del Tránsito presentes en el área.