Panamá Nacionales -  25 de abril de 2026 - 13:53

Alcalde Mayer Mizrachi presenta moneda conmemorativa para visitantes internacionales

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, indicó que actualmente se encuentran en Panamá unos invitados internacionales muy importantes.

Alcalde Mayer Mizrachi presenta moneda conmemorativa.

Alcalde Mayer Mizrachi presenta moneda conmemorativa.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, presentó este sábado una moneda conmemorativa que integra imágenes icónicas del Casco Antiguo, el Canal de Panamá y la ciudad moderna. El objetivo de esta pieza es servir como obsequio protocolar para visitantes internacionales destacados.

Durante la presentación, el jefe de la comuna capitalina enfatizó que la iniciativa no representa un gasto para el erario público:

“Quiero mostrarles un pequeño detallito que me inventé para aquellos invitados de afuera que marcan una diferencia, darles un detalle de Panamá, más allá de las cosas que les damos como el Café Geisha, la Tagua, darles un detallito de parte del alcalde. Esto lo hice todo con mi dinero, no le cuesta ni un dólar al Estado, ni al municipio”, detalló Mizrachi.

Indicó que actualmente se encuentran en Panamá unos invitados internacionales muy importantes, sin embargo, no brindó detalles.

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