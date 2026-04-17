Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 10:34

Mayer Mizrachi critica decreto que regula plataformas digitales en Panamá: "castiga la innovación"

Nuevo decreto regula plataformas como Uber en Panamá. Alcalde Mayer Mizrachi advierte que medida “castiga la innovación”. Conoce requisitos.

Mayer Mizrachi critica decreto que regula plataformas digitales 

Mayer Mizrachi critica decreto que regula plataformas digitales 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi, cuestionó el nuevo decreto que reglamenta el transporte por plataformas digitales en Panamá, señalando que la medida representa un retroceso para la innovación.

“Se castiga la innovación”, expresó el alcalde al referirse a la normativa que impone nuevas condiciones a conductores de aplicaciones.

¿Qué establece el nuevo decreto?

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El Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 regula el servicio de transporte solicitado mediante plataformas digitales, clasificándolo como “Taxi de Lujo (TL)” bajo supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

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La norma sustituye el Decreto 331 de 2017 e introduce nuevas exigencias para operar en el país.

Requisitos para conductores y vehículos

Entre las principales disposiciones destacan:

Vehículos

  • Antigüedad máxima de 7 años
  • Aire acondicionado obligatorio
  • Identificación visible (calcomanía de la app y placa TL)

‍ Conductores

  • Nacionalidad panameña
  • Licencia tipo E-1
  • Récord policivo sin sanciones penales en los últimos 10 años

Forma de operación y pagos

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El decreto establece que las plataformas funcionarán como intermediarias del servicio, permitiendo:

  • Pagos electrónicos
  • Pagos en efectivo

Además, los conductores deberán:

  • Estar afiliados a una prestataria
  • Contar con certificado de operación
  • Tener placa autorizada por la ATTT

La normativa contempla un periodo de adecuación de tres meses para que los conductores y plataformas cumplan con los nuevos requisitos técnicos.

Debate entre regulación e innovación

Mientras el Gobierno defiende que la medida busca formalizar el servicio y garantizar mayor seguridad y calidad, sectores como la Alcaldía de Panamá advierten que podría afectar el desarrollo de la economía digital.

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