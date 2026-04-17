Mayer Mizrachi critica decreto que regula plataformas digitales en Panamá: "castiga la innovación"

El alcalde de la capital, Mayer Mizrachi , cuestionó el nuevo decreto que reglamenta el transporte por plataformas digitales en Panamá, señalando que la medida representa un retroceso para la innovación.

“Se castiga la innovación”, expresó el alcalde al referirse a la normativa que impone nuevas condiciones a conductores de aplicaciones.

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¿Qué establece el nuevo decreto?

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El Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026 regula el servicio de transporte solicitado mediante plataformas digitales, clasificándolo como “Taxi de Lujo (TL)” bajo supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045137623144952319?s=20&partner=&hide_thread=false El alcalde de Panamá, @Mayer Mizrachi, manifestó que se castiga la innovación con el Decreto Ejecutivo que reglamenta el servicio de transporte de plataformas digitales. https://t.co/89lYOygmfj — Telemetro Reporta (@TReporta) April 17, 2026

La norma sustituye el Decreto 331 de 2017 e introduce nuevas exigencias para operar en el país.

Requisitos para conductores y vehículos

Entre las principales disposiciones destacan:

Vehículos

Antigüedad máxima de 7 años

Aire acondicionado obligatorio

Identificación visible (calcomanía de la app y placa TL)

‍ Conductores

Nacionalidad panameña

Licencia tipo E-1

Récord policivo sin sanciones penales en los últimos 10 años

Forma de operación y pagos

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El decreto establece que las plataformas funcionarán como intermediarias del servicio, permitiendo:

Pagos electrónicos

Pagos en efectivo

Además, los conductores deberán:

Estar afiliados a una prestataria

Contar con certificado de operación

Tener placa autorizada por la ATTT

La normativa contempla un periodo de adecuación de tres meses para que los conductores y plataformas cumplan con los nuevos requisitos técnicos.

Debate entre regulación e innovación

Mientras el Gobierno defiende que la medida busca formalizar el servicio y garantizar mayor seguridad y calidad, sectores como la Alcaldía de Panamá advierten que podría afectar el desarrollo de la economía digital.