Mundial 2026: los futbolistas que roban miradas dentro y fuera de la cancha

Los jugadores más atractivos del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, además de las emociones que promete el fútbol, también pondrá bajo los reflectores a varios jugadores que se han ganado la admiración de miles de seguidores por su talento, personalidad y presencia.

Le puede interesar: Mundial 2026: partidos para el jueves 11 de junio

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Entre los futbolistas más apuestos se incluyen jugadores de las selecciones de Suecia, Portugal, México, entre otros:

Lucas Bergvall (Suecia): Centrocampista de gran proyección y una de las jóvenes promesas del fútbol europeo. Su talento, visión de juego y madurez en la cancha lo han convertido en una de las figuras emergentes de Suecia.

Embed - Lucas Bergvall on Instagram: "A tough season, not what any of us wanted. Thank you for the support through everything " View this post on Instagram

Declan Rice (Inglaterra): Mediocampista defensivo y pieza clave de la selección inglesa. Destaca por su liderazgo, recuperación de balón y capacidad para controlar el ritmo de los partidos.

Embed - Declan Rice on Instagram: "TOTY! Thank you for the support " View this post on Instagram

Jude Bellingham (Inglaterra): Considerado uno de los mejores futbolistas de su generación. A su corta edad ya es una estrella mundial gracias a su técnica, inteligencia táctica y capacidad goleadora.

Embed - Jude Bellingham on Instagram: "It wasn’t enough but we went out on our shield. Madridistas, we know we’ve let you down but we’re always grateful for your support. The good times ,which you deserve, will come back. No other option but to finish this season as strong as possible. Hala Madrid. " View this post on Instagram

Francisco Trincão (Portugal): Extremo portugués reconocido por su habilidad en el uno contra uno, velocidad y creatividad ofensiva. Es una de las armas de ataque de la selección lusa.

Embed - Francisco Trincao on Instagram View this post on Instagram

Micky van de Ven (Países Bajos): Defensor neerlandés que sobresale por su velocidad, fortaleza física y seguridad en la zaga. Se ha consolidado como uno de los centrales más prometedores de Europa.

Embed - Micky van de Ven on Instagram: "Good week, finish it off next break." View this post on Instagram

Santiago Giménez (México): Delantero mexicano con gran capacidad goleadora y presencia en el área rival. Es una de las principales esperanzas de gol para el combinado azteca.

Embed - Santiago Gimenez on Instagram: "" View this post on Instagram

Lucas Zidane (Argelia): Guardameta argelino e hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane. Ha desarrollado su carrera en Europa y busca dejar su propia huella en el fútbol internacional.

Embed - Luca Zidane on Instagram: "Qualifié pour la coupe du monde Une fierté immense de pouvoir faire partie de cette aventure et cette équipe L’Algérie est de retour 12 ans après ." View this post on Instagram

Kevin Trapp (Alemania): Portero de amplia experiencia y trayectoria en el fútbol europeo. Destaca por sus reflejos, liderazgo y seguridad bajo los tres palos.

Embed - Kevin Trapp on Instagram: "M A S S I V E W I N @parisfc Merci a nos supporters pour cette ambiance incroyable au stade ! #CertifiéParis #Paris #ParisFC" View this post on Instagram

Ahmed Mostafa Mohamed (Egipto): Delantero egipcio reconocido por su potencia física, capacidad goleadora y presencia en el área rival. Es una de las principales figuras ofensivas de su selección.

Embed - Zizo on Instagram: "Nt’s new kit " View this post on Instagram

Cho Gue-sung (Corea del Sur): Delantero surcoreano que ganó notoriedad internacional durante el Mundial de Catar 2022. Además de sus goles, se convirtió en una sensación entre los aficionados por su carisma y popularidad en redes sociales.

Embed - (gue sung cho) on Instagram: "♥" View this post on Instagram

Más allá de su apariencia, todos ellos tendrán la misión de liderar a sus selecciones en la búsqueda de la gloria mundialista y convertirse en protagonistas de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.