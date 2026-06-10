Mundial 2026: los futbolistas que roban miradas dentro y fuera de la cancha

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, además de las emociones que promete el fútbol, también pondrá bajo los reflectores a varios jugadores que se han ganado la admiración de miles de seguidores por su talento, personalidad y presencia.
Entre los futbolistas más apuestos se incluyen jugadores de las selecciones de Suecia, Portugal, México, entre otros:
- Lucas Bergvall (Suecia): Centrocampista de gran proyección y una de las jóvenes promesas del fútbol europeo. Su talento, visión de juego y madurez en la cancha lo han convertido en una de las figuras emergentes de Suecia.
- Declan Rice (Inglaterra): Mediocampista defensivo y pieza clave de la selección inglesa. Destaca por su liderazgo, recuperación de balón y capacidad para controlar el ritmo de los partidos.
- Jude Bellingham (Inglaterra): Considerado uno de los mejores futbolistas de su generación. A su corta edad ya es una estrella mundial gracias a su técnica, inteligencia táctica y capacidad goleadora.
- Francisco Trincão (Portugal): Extremo portugués reconocido por su habilidad en el uno contra uno, velocidad y creatividad ofensiva. Es una de las armas de ataque de la selección lusa.
- Micky van de Ven (Países Bajos): Defensor neerlandés que sobresale por su velocidad, fortaleza física y seguridad en la zaga. Se ha consolidado como uno de los centrales más prometedores de Europa.
- Santiago Giménez (México): Delantero mexicano con gran capacidad goleadora y presencia en el área rival. Es una de las principales esperanzas de gol para el combinado azteca.
- Lucas Zidane (Argelia): Guardameta argelino e hijo de la leyenda francesa Zinedine Zidane. Ha desarrollado su carrera en Europa y busca dejar su propia huella en el fútbol internacional.
- Kevin Trapp (Alemania): Portero de amplia experiencia y trayectoria en el fútbol europeo. Destaca por sus reflejos, liderazgo y seguridad bajo los tres palos.
- Ahmed Mostafa Mohamed (Egipto): Delantero egipcio reconocido por su potencia física, capacidad goleadora y presencia en el área rival. Es una de las principales figuras ofensivas de su selección.
- Cho Gue-sung (Corea del Sur): Delantero surcoreano que ganó notoriedad internacional durante el Mundial de Catar 2022. Además de sus goles, se convirtió en una sensación entre los aficionados por su carisma y popularidad en redes sociales.
Más allá de su apariencia, todos ellos tendrán la misión de liderar a sus selecciones en la búsqueda de la gloria mundialista y convertirse en protagonistas de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.