San Miguelito Nacionales - 25 de abril de 2026 - 18:06

Clínica veterinaria Más Colas: ubicación, servicios y precios de la atención para mascotas

La clínica veterinaria de San Miguelito busca incentivar la tenencia responsable y garantizar el bienestar sanitario de las mascotas.

Clínica veterinaria Más Colas en San Miguelito.

Por Ana Canto

La clínica veterinaria "Más Colas", ubicada en el distrito de San Miguelito, ofrece servicios médicos para perros y gatos a precios accesibles. Esta iniciativa busca incentivar la tenencia responsable y garantizar el bienestar sanitario de las mascotas en la provincia de Panamá.

Ubicación y horario

Ubicación:

  • San Miguelito, a lado de la Escuela Los Andes #2.

Horario de atención:

  • Lunes a viernes (cerrados los martes): 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • Sábados a domingo: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

  • Atención: Las consultas generales se brindan por orden de llegada.

Servicios y costo

  • Consulta general: B/. 9.00
  • Examen de hemograma: B/. 14.00
  • Esterilización para perros criollos: B/. 35.00
  • Esterilización para perros de raza: B/. 55.00
  • Esterilización para gatos: B/. 18.00
  • Desparasitación y vitaminas: B/. 5.00
