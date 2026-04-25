Clínica veterinaria Más Colas: ubicación, servicios y precios de la atención para mascotas

La clínica veterinaria "Más Colas", ubicada en el distrito de San Miguelito, ofrece servicios médicos para perros y gatos a precios accesibles. Esta iniciativa busca incentivar la tenencia responsable y garantizar el bienestar sanitario de las mascotas en la provincia de Panamá.
Ubicación y horario
Ubicación:
- San Miguelito, a lado de la Escuela Los Andes #2.
Horario de atención:
- Lunes a viernes (cerrados los martes): 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Sábados a domingo: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Atención: Las consultas generales se brindan por orden de llegada.
Servicios y costo
- Consulta general: B/. 9.00
- Examen de hemograma: B/. 14.00
- Esterilización para perros criollos: B/. 35.00
- Esterilización para perros de raza: B/. 55.00
- Esterilización para gatos: B/. 18.00
- Desparasitación y vitaminas: B/. 5.00