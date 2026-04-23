San Miguelito ya tiene clínica veterinaria a bajo costo: así funciona "Más Colas"

El distrito de San Miguelito ya cuenta con su primer centro de atención veterinaria a bajo costo. Se trata de la Clínica Hospital “Más Colas”, inaugurada este jueves en el sector de Los Andes 2.
Veterinaria en San Miguelito: Servicios disponibles
La clínica ofrecerá una amplia gama de atenciones veterinarias, entre ellas:
- Consulta general
- Especialidades como dermatología, nutrición y oncología
- Servicios de laboratorio
- Cirugías
- Desparasitación
- Aplicación de vacunas
- Esterilizaciones
Horarios de atención
El centro operará en los siguientes horarios:
- Lunes, miércoles, jueves y viernes: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
- Sábados y domingos: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Martes: cerrado
Como parte de la apertura, se otorgarán 150 cupos gratuitos para servicios de desparasitación y vitaminación de mascotas.
Proyecto social
La iniciativa forma parte de un proyecto social impulsado en conjunto por el Despacho de la Primera Dama, la Alcaldía de Panamá y la Fundación Manchitas.
El objetivo es promover el bienestar animal y facilitar el acceso a servicios veterinarios en comunidades con limitaciones económicas.