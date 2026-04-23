Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 11:47

San Miguelito ya tiene clínica veterinaria a bajo costo: así funciona "Más Colas"

Abren en San Miguelito la clínica veterinaria “Más Colas” con servicios a bajo costo. Conoce ubicación, horarios y servicios disponibles.

Shutterstock
Por Noemí Ruíz

El distrito de San Miguelito ya cuenta con su primer centro de atención veterinaria a bajo costo. Se trata de la Clínica Hospital “Más Colas”, inaugurada este jueves en el sector de Los Andes 2.

Ubicada detrás de la cancha del área, esta nueva instalación busca facilitar el acceso a servicios de salud para mascotas a precios accesibles, en beneficio de cientos de familias.

Contenido relacionado: Curso gratis de arte con reciclaje en Panamá: así puedes inscribirte

Veterinaria en San Miguelito: Servicios disponibles

La clínica ofrecerá una amplia gama de atenciones veterinarias, entre ellas:

  • Consulta general
  • Especialidades como dermatología, nutrición y oncología
  • Servicios de laboratorio
  • Cirugías
  • Desparasitación
  • Aplicación de vacunas
  • Esterilizaciones

Horarios de atención

El centro operará en los siguientes horarios:

  • Lunes, miércoles, jueves y viernes: 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
  • Sábados y domingos: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Martes: cerrado

Como parte de la apertura, se otorgarán 150 cupos gratuitos para servicios de desparasitación y vitaminación de mascotas.

Proyecto social

La iniciativa forma parte de un proyecto social impulsado en conjunto por el Despacho de la Primera Dama, la Alcaldía de Panamá y la Fundación Manchitas.

El objetivo es promover el bienestar animal y facilitar el acceso a servicios veterinarios en comunidades con limitaciones económicas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Exalcalde Alex Lee y representante Javier Lynch enfrentarán audiencia por peculado agravado en Colón

ASEP investiga apagón en el sistema eléctrico registrado el miércoles 22 de abril

Curso gratis de arte con reciclaje en Panamá: así puedes inscribirte

Recomendadas

Más Noticias