Canal de Panamá repara falla en planta de Miraflores; servicio se restablecerá gradualmente

Personal técnico del Canal de Panamá logró reparar los daños en el sistema de alimentación eléctrica que obligaron a suspender las operaciones en la planta potabilizadora de Miraflores. La avería fue ocasionada accidentalmente por equipo pesado de una empresa contratista.

La institución informó que ya se ha iniciado la reactivación de los sistemas de bombeo y potabilización. No obstante, advirtió que el proceso de recuperación de los niveles es paulatino, por lo que se espera el restablecimiento completo del servicio hacia el final de la tarde.

Los usuarios en las zonas afectadas podrían experimentar bajas presiones de forma inicial, mientras el sistema de distribución se estabiliza y las líneas alcanzan su presión habitual.