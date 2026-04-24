ACP suspende operaciones en una planta potabilizadora por falla eléctrica

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) informó que las operaciones en la planta potabilizadora de Miraflores han sido suspendidas temporalmente debido a una falla eléctrica.

El equipo técnico de la institución ya se encuentra en el sitio trabajando para solventar el daño a la mayor brevedad.

Se estima que las labores de reparación finalizarán en las próximas horas, permitiendo que la producción de agua potable se reanude a partir de las 6:00 a.m. de este sábado 25 de abril. Una vez reiniciadas las operaciones, el suministro en las áreas afectadas se restablecerá de forma paulatina.

La ACP lamenta los inconvenientes que esta interrupción pueda ocasionar y agradece la comprensión de los usuarios. La institución mantendrá a la ciudadanía informada sobre el progreso de las reparaciones y la reactivación total del servicio a través de sus canales oficiales.