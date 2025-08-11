Administrador de la ACP expone proyecto de río Indio y administración del Canal de Panamá.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ), Ricaurte Vásquez, destacó este lunes 11 de agosto, ante el Consejo de Seguridad de la Organización de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), que en 25 años bajo administración panameña, el Canal ha duplicado su capacidad, ampliado sus excusas y fortalecido su seguridad.

"Ha pasado de ser una vía estratégica a convertirse en un modelo de eficiencia, transparencia y compromiso técnico. Cada dólar generado se reinvierte para asegurar que esta arteria siga latiendo con fuerza al servicio del mundo”, señaló el administrador.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Asimismo, enfatizó el significativo aporte de la ampliación del Canal, la cual ha permitido el servicio a buques con flotas tres veces más grandes en capacidad.

"Se anticipa que, al cierre del presente año fiscal, 53 % de los ingresos del Canal sean generado por estas nuevas exclusas", indicó Vásquez.

Administrador del Canal expone el proyecto de río Indio ante la ONU

En su intervención, el administrador de la ACP presentó el proyecto del lago artificial 'río Indio', que busca abastecer no solo la ruta interoceánica, sino también el consumo de agua dulce para la población que depende de los recursos hídricos cercanos al Canal.

"Estamos integrando corredores logísticos y energéticos, ampliando nuestra infraestructura portuaria y desarrollando nuevas capacidades para combustibles más limpios", destacó.

El administrador también resaltó la necesidad de la evolución constante del Canal, así como la instauración de mecanismos que promuevan la conservación ambiental.