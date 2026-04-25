Agroferias del IMA en Panamá: centros de venta del 27 al 28 de abril

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días lunes 27 y martes 28 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.
- Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
- Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.
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Agroferias del IMA para el lunes 27 y martes 28 de abril
Agroferias del lunes 27 de abril
Herrera
- Junta Comunal de El Barrero, distrito de Pesé.
Agroferias del martes 28 de abril
Panamá Este
- Río Nazareno en Chinina, distrito de Chepo.
Comarca Ngabe Buglé
- Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.
Panamá Oeste
- Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.
Chiriquí
- Cancha de Nuevo San Carlitos, corregimiento de San Carlos, distrito de David.
Coclé
- Cancha deportiva de Cabuya, distrito de Antón.
Herrera
Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, en Chitré.
Veraguas
- Casa Comunal de El Llano de la Cruz, en Urracá, distrito de Santiago.
- Casa Comunal El Marañón, distrito de Soná.
Los Santos
- A un costado de la Escuela de Corozal, distrito de Macaracas.
Darién
- Junta Comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe.
Colón
- Guásimo, distrito de Donoso.
Panamá
- Escuela de Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.