Panamá Nacionales -  25 de abril de 2026 - 12:23

Agroferias del IMA en Panamá: centros de venta del 27 al 28 de abril

El IMA anuncia las Agroferias disponibles en Panamá para el lunes 27 y martes 28 de abril, con productos a bajo costo.

Agroferias del IMA en Chepo.

Agroferias del IMA en Chepo.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días lunes 27 y martes 28 de abril se llevarán a cabo agroferias en diversos puntos del país. En estas jornadas, los ciudadanos podrán adquirir alimentos de calidad a bajos precios, iniciando la atención desde las 8:00 a.m.

Para garantizar un proceso ordenado y sostenible, la institución recordó los siguientes requisitos de ingreso:

  • Es obligatorio presentar la cédula de identidad personal.
  • Los asistentes deben llevar sus propias bolsas reutilizables para el despacho de los productos.

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Agroferias del IMA para el lunes 27 y martes 28 de abril

Agroferias del lunes 27 de abril

Herrera

  • Junta Comunal de El Barrero, distrito de Pesé.

Agroferias del martes 28 de abril

Panamá Este

  • Río Nazareno en Chinina, distrito de Chepo.

Comarca Ngabe Buglé

  • Comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.

Panamá Oeste

  • Casa Comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

Chiriquí

  • Cancha de Nuevo San Carlitos, corregimiento de San Carlos, distrito de David.

Coclé

  • Cancha deportiva de Cabuya, distrito de Antón.

Herrera

Parque Herrera, corregimiento de San Juan Bautista, en Chitré.

Veraguas

  • Casa Comunal de El Llano de la Cruz, en Urracá, distrito de Santiago.
  • Casa Comunal El Marañón, distrito de Soná.

Los Santos

  • A un costado de la Escuela de Corozal, distrito de Macaracas.

Darién

  • Junta Comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe.

Colón

  • Guásimo, distrito de Donoso.

Panamá

  • Escuela de Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.
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