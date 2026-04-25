Presidente de Israel visitará Panamá en mayo, confirmó Mulino

El presidente José Raúl Mulino anunció que el mandatario de Israel, Isaac Herzog, realizará una visita oficial a Panamá el próximo 6 de mayo. El anuncio se dio durante el Consejo de Gabinete ampliado celebrado este viernes en la provincia de Los Santos.
El ministro Boyd Galindo enfatizó la importancia de solicitar el apoyo y la experiencia de los israelíes en tecnología de recuperación del recurso hídrico, con el fin de aplicarla en las provincias de Los Santos y Herrera. Israel es reconocido mundialmente por su liderazgo en sistemas de riego, desalinización y gestión eficiente del agua.
El titular de Salud aclaró que, aunque se cuente con asesoría internacional, los trabajos de tratamiento y recuperación total de las fuentes de agua en la región tomarán un tiempo estimado antes de completarse.