Panamá Nacionales -  25 de abril de 2026 - 10:50

Presidente de Israel visitará Panamá en mayo, confirmó Mulino

El presidente José Raúl Mulino anunció que el mandatario de Israel, Isaac Herzog, visitará a Panamá.

Presidente josé Raúl Mulino.

Presidente josé Raúl Mulino.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente José Raúl Mulino anunció que el mandatario de Israel, Isaac Herzog, realizará una visita oficial a Panamá el próximo 6 de mayo. El anuncio se dio durante el Consejo de Gabinete ampliado celebrado este viernes en la provincia de Los Santos.

"Yo voy a tener la visita oficial del presidente de Israel el 6 de mayo", reveló el mandatario panameño, interrumpiendo brevemente la intervención del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien exponía la situación del agua potable en la región de Azuero.

El ministro Boyd Galindo enfatizó la importancia de solicitar el apoyo y la experiencia de los israelíes en tecnología de recuperación del recurso hídrico, con el fin de aplicarla en las provincias de Los Santos y Herrera. Israel es reconocido mundialmente por su liderazgo en sistemas de riego, desalinización y gestión eficiente del agua.

El titular de Salud aclaró que, aunque se cuente con asesoría internacional, los trabajos de tratamiento y recuperación total de las fuentes de agua en la región tomarán un tiempo estimado antes de completarse.

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