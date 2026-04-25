Imputan cargos por peculado a exalcalde de La Chorrera y le imponen reporte periódico

Un juez de garantías en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Panamá Oeste dio por formulada la imputación de cargos contra el exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez , y el exingeniero municipal de dicho distrito (periodo 2019-2024), por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, el juzgador impuso a ambos exfuncionarios la medida cautelar de reporte periódico una vez al mes y la obligación de mantener los domicilios registrados en la carpeta de investigación.

Pese a la imputación de cargos, el tribunal decretó ilegal la aprehensión de los dos investigados, la cual había sido ejecutada por el Ministerio Público el pasado miércoles 23 de abril. El juez fundamentó esta decisión al considerar que la vinculación de los ciudadanos con el hecho punible no fue debidamente sustentada al momento de la captura.