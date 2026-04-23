Aprehenden a exalcalde de La Chorrera por presunto peculado en fondos municipales

Capturan a exalcalde de La Chorrera por presunto peculado en investigación anticorrupción

El exalcalde de La Chorrera , Tomás Velásquez, fue aprehendido en medio de diligencias de allanamiento realizadas por la Fiscalía Anticorrupción y unidades de la Policía Nacional.

La acción forma parte de una investigación por el presunto delito de peculado en perjuicio de la administración pública, relacionado con el supuesto manejo irregular de fondos municipales.

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Operativo en curso

Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el alcance de las diligencias; sin embargo, confirmaron que el proceso es liderado por la Fiscalía Anticorrupción, que mantiene abiertas las investigaciones.

Investigación por fondos públicos

El caso está vinculado al presunto uso indebido de recursos del municipio, lo que podría configurar delitos contra la administración pública.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este caso, que vuelve a poner en el foco la fiscalización del manejo de fondos estatales.