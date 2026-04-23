Suspensión de clases en La Chorrera: advertencias sobre un supuesto tiroteo

Momentos de preocupación se vivieron en el Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, ubicado en La Chorrera , luego de que aparecieran mensajes en los baños del plantel advirtiendo sobre un supuesto tiroteo programado para este 23 de abril.

Ante la situación, las autoridades del centro educativo decidieron suspender las clases en algunos salones debido a la baja asistencia de estudiantes, en medio del temor generado por las advertencias.

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Activan protocolos de seguridad

El director del plantel, Leoncio Mendoza, confirmó que tras detectarse los escritos se activaron los protocolos correspondientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047297056746709176?s=20&partner=&hide_thread=false “En efecto se dieron algunos escritos en los baños del colegio. A nosotros inmediatamente se nos informó y nos dimos cuenta, activamos los protocolos de investigar para dar con los responsables de esta situación”, Leoncio Mendoza, director del Centro Educativo Guillermo Endara… pic.twitter.com/tO4SohTaiO — Telemetro Reporta (@TReporta) April 23, 2026

“En efecto se dieron algunos escritos en los baños del colegio. A nosotros inmediatamente se nos informó y nos dimos cuenta, activamos los protocolos de investigar para dar con los responsables de esta situación”, indicó.

Suspensión de clases: Investigación en curso

Las autoridades educativas iniciaron las averiguaciones para identificar a los responsables de los mensajes, mientras se mantienen medidas preventivas dentro del plantel.

Un fenómeno que genera alerta

Este tipo de situaciones no es aislado. Casos similares de amenazas escritas han sido reportados en otros países, como México, lo que ha encendido las alertas en comunidades educativas sobre la importancia de reforzar la seguridad y la prevención.