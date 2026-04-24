Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 16:19

Helicópteros de EE. UU. operarán en Panamá como parte de ejercicios conjuntos de seguridad

SENAN informó que el despliegue de Panamá y Estados Unidos incluye dos helicópteros HH-60 y un UH-60 Black Hawk.

Helicópteros de EE. UU. operarán en Panamá.

Helicópteros de EE. UU. operarán en Panamá.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

Tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos operarán en Panamá desde este viernes 24 de abril hasta el 16 de mayo de 2026. La presencia de las aeronaves forma parte de un cronograma de actividades de cooperación binacional entre ambos países.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) informó que el despliegue incluye dos helicópteros HH-60 y un UH-60 Black Hawk. Estas unidades brindarán apoyo logístico y operativo durante los entrenamientos en la Escuela de Selva, situada en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en la provincia de Colón.

En estos ejercicios conjuntos participarán unidades de los siguientes estamentos de seguridad:

  • Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)

  • Policía Nacional

  • Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)

  • Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047773890638713046&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Registro del CEPANIM supera los 125 mil beneficiarios, informa el MEF

DGI reanuda atención presencial en avenida Balboa desde el lunes 27 de abril

ACP suspende operaciones en una planta potabilizadora por falla eléctrica

Recomendadas

Más Noticias