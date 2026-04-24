Helicópteros de EE. UU. operarán en Panamá como parte de ejercicios conjuntos de seguridad

Tres helicópteros de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos operarán en Panamá desde este viernes 24 de abril hasta el 16 de mayo de 2026. La presencia de las aeronaves forma parte de un cronograma de actividades de cooperación binacional entre ambos países.
En estos ejercicios conjuntos participarán unidades de los siguientes estamentos de seguridad:
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Servicio Nacional Aeronaval (SENAN)
Policía Nacional
Servicio Nacional de Fronteras (Senafront)
Cuerpo de Infantería de Marina de los Estados Unidos