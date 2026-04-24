Inauguran Agrotienda del IMA en Las Tablas para ofrecer alimentos a precios accesibles

El presidente José Raúl Mulino inauguró una nueva Agrotienda del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en Las Tablas, provincia de Los Santos. Esta apertura busca facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios competitivos, eliminando intermediarios entre el productor y el consumidor.

“Esta es una tienda para que el pueblo tenga comida barata todo el año; estamos llenando todo esto de buenos productos”, expresó el mandatario durante el acto de apertura, junto al director general del IMA, Nilo Murillo.

Reactivación económica y obras públicas en Los Santos

El jefe de Estado subrayó que su administración, en alianza con el sector privado, ejecuta acciones estratégicas para dinamizar la economía nacional. En este sentido, destacó que la inversión en obras públicas es un pilar fundamental para la generación de empleos y el crecimiento regional.

Como ejemplo de este esfuerzo, el presidente resaltó que actualmente se ejecutan inversiones por más de B/. 159 millones en diversos proyectos dentro de la provincia de Los Santos, los cuales impactan directamente en el bienestar de las familias santeñas.