Panamá Nacionales -  24 de abril de 2026 - 15:10

Copa Airlines anuncia nuevas plazas de empleo en Panamá

Para aplicar a las oportunidades de empleo de Copa Airlines, los interesados deben registrarse en un sitio web.

Copa Airlines anuncia oportunidades de empleo.

Copa Airlines anuncia oportunidades de empleo.

Ana Canto
Por Ana Canto

Copa Airlines anunció la apertura de nuevas plazas laborales dirigidas a diversos perfiles profesionales. La aerolínea busca fortalecer áreas clave como ingeniería, mantenimiento, seguridad, servicios operativos y atención al cliente.

Copa Airlines: vacantes disponibles

  • Analista de FFP socios aéreos y no aéreos
  • Gerente de identidad y accesos
  • Auditor de seguridad
  • Mecánico de aviación
  • Gerente de propulsión
  • Tripulante de cabina
  • Primer oficial
  • Capitán
  • Agente de servicio a pasajero (part - time 6 horas)
  • Agente de rampa C
  • Programa de referidos mecánicos de aviación (para colaboradores)

Para conocer la descripción de cada empleo, ingrese aquí.

¿Cómo aplicar a las vacantes de Copa Airlines?

Para consultar los requisitos específicos de cada plaza y gestionar su postulación, los candidatos interesados deberán seguir estos pasos:

  • Crear un perfil: Es obligatorio registrarse en el portal oficial de empleo de Copa Airlines.
  • Cargar información: Este perfil servirá de base para aplicar a todas las vacantes actuales y futuras.
  • Postulación: Una vez registrado, podrá seleccionar la vacante de su interés en el siguiente enlace: [Portal de Empleos de Copa Airlines].

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