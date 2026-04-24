Copa Airlines anuncia nuevas plazas de empleo en Panamá

Copa Airlines anuncia oportunidades de empleo.

Por Ana Canto Copa Airlines anunció la apertura de nuevas plazas laborales dirigidas a diversos perfiles profesionales. La aerolínea busca fortalecer áreas clave como ingeniería, mantenimiento, seguridad, servicios operativos y atención al cliente.

Copa Airlines: vacantes disponibles Analista de FFP socios aéreos y no aéreos

Gerente de identidad y accesos

Auditor de seguridad

Mecánico de aviación

Gerente de propulsión

Tripulante de cabina

Primer oficial

Capitán

Agente de servicio a pasajero (part - time 6 horas)

Agente de rampa C

Programa de referidos mecánicos de aviación (para colaboradores) Para conocer la descripción de cada empleo, ingrese aquí.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse