Selección de Panamá confirma amistosos ante Brasil y República Dominicana previo al Mundial 2026

La Selección de Panamá ya tiene definidos dos importantes compromisos amistosos como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026, donde buscará llegar en óptimas condiciones al torneo internacional.

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El primer encuentro será el 31 de mayo, cuando Panamá visite a Selección de Brasil en el mítico Estadio Maracaná, a partir de las 3:00 p.m., en un duelo de alto nivel ante una de las potencias del fútbol mundial.

La Selección de Panamá se alista para el Mundial

Posteriormente, el equipo nacional regresará a casa para enfrentar a la Selección de República Dominicana el 3 de junio en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en un partido programado para las 7:45 p.m.

Estos encuentros permitirán al cuerpo técnico evaluar el rendimiento del equipo, ajustar detalles tácticos y fortalecer la plantilla antes de la competencia mundialista.

Panamá llega a esta etapa con el impulso de su crecimiento futbolístico en los últimos años, consolidándose como una selección competitiva en la región y con aspiraciones de seguir haciendo historia en el escenario internacional.