MIDES inicia visitas domiciliarias a más de 9 mil solicitantes de programas monetarios

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) puso en marcha una estrategia integral de visitas domiciliarias dirigida a más de 9 mil ciudadanos que mantienen solicitudes de ingreso pendientes desde 2018. La iniciativa busca fortalecer la equidad y garantizar que los recursos lleguen a los hogares en situación de pobreza extrema.
Focalización basada en datos técnicos
Para optimizar el alcance de la jornada, la institución utiliza herramientas de análisis especializado:
- Mapas de pobreza extrema: Elaborados por el INEC y el MEF.
- Estudio de UNICEF: Identifica áreas con mayor presencia de niñez y adolescencia vulnerable.
- Ficha Única de Protección Social (FUPS): Instrumento clave para evaluar objetivamente las condiciones socioeconómicas de cada hogar.
Avances y metodología de campo
A la fecha, el equipo de 387 promotores y trabajadores sociales ha visitado más de 3 mil hogares en las 17 regiones del país. Magalis Araúz, directora de la DIDS, aclaró que estas visitas no implican la aprobación o suspensión automática del beneficio, sino que son fundamentales para actualizar el padrón y verificar la elegibilidad de los aspirantes.
Realidad social en cifras
La importancia de esta depuración y actualización radica en el contexto social del país:
- 1 de cada 4 panameños vive en condiciones de pobreza.
- 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes se encuentra en esta situación.
- 186,225 beneficiarios integran actualmente los programas del MIDES.
- B/. 54,193,470 es la inversión trimestral del Estado en estas transferencias.
El MIDES exhorta a la ciudadanía a recibir con confianza al personal institucional, que debe estar debidamente identificado con su credencial oficial. Ante cualquier duda, los usuarios pueden acudir a las oficinas regionales o consultar los canales digitales de la institución.