Panamá Nacionales -  25 de abril de 2026 - 14:36

MIDES inicia visitas domiciliarias a más de 9 mil solicitantes de programas monetarios

El MIDES indicó que a la fecha, el equipo de 387 promotores y trabajadores sociales ha visitado más de 3 mil hogares en las 17 regiones del país.

El MIDES visita solicitantes de programas sociales. 

El MIDES visita solicitantes de programas sociales. 

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) puso en marcha una estrategia integral de visitas domiciliarias dirigida a más de 9 mil ciudadanos que mantienen solicitudes de ingreso pendientes desde 2018. La iniciativa busca fortalecer la equidad y garantizar que los recursos lleguen a los hogares en situación de pobreza extrema.

La jornada, liderada por la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS), se enfoca en los cuatro Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC): 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio de SENAPAN.

Focalización basada en datos técnicos

Para optimizar el alcance de la jornada, la institución utiliza herramientas de análisis especializado:

  • Mapas de pobreza extrema: Elaborados por el INEC y el MEF.
  • Estudio de UNICEF: Identifica áreas con mayor presencia de niñez y adolescencia vulnerable.
  • Ficha Única de Protección Social (FUPS): Instrumento clave para evaluar objetivamente las condiciones socioeconómicas de cada hogar.

Avances y metodología de campo

A la fecha, el equipo de 387 promotores y trabajadores sociales ha visitado más de 3 mil hogares en las 17 regiones del país. Magalis Araúz, directora de la DIDS, aclaró que estas visitas no implican la aprobación o suspensión automática del beneficio, sino que son fundamentales para actualizar el padrón y verificar la elegibilidad de los aspirantes.

Realidad social en cifras

La importancia de esta depuración y actualización radica en el contexto social del país:

  • 1 de cada 4 panameños vive en condiciones de pobreza.
  • 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes se encuentra en esta situación.
  • 186,225 beneficiarios integran actualmente los programas del MIDES.
  • B/. 54,193,470 es la inversión trimestral del Estado en estas transferencias.

El MIDES exhorta a la ciudadanía a recibir con confianza al personal institucional, que debe estar debidamente identificado con su credencial oficial. Ante cualquier duda, los usuarios pueden acudir a las oficinas regionales o consultar los canales digitales de la institución.

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