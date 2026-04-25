MIDES inicia visitas domiciliarias a más de 9 mil solicitantes de programas monetarios

El Ministerio de Desarrollo Social ( MIDES ) puso en marcha una estrategia integral de visitas domiciliarias dirigida a más de 9 mil ciudadanos que mantienen solicitudes de ingreso pendientes desde 2018. La iniciativa busca fortalecer la equidad y garantizar que los recursos lleguen a los hogares en situación de pobreza extrema.

La jornada, liderada por la Dirección de Inclusión y Desarrollo Social (DIDS), se enfoca en los cuatro Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC): 120 a los 65, Red de Oportunidades, Ángel Guardián y el Bono Alimenticio de SENAPAN.

Focalización basada en datos técnicos

Para optimizar el alcance de la jornada, la institución utiliza herramientas de análisis especializado:

Mapas de pobreza extrema: Elaborados por el INEC y el MEF.

Elaborados por el INEC y el MEF. Estudio de UNICEF: Identifica áreas con mayor presencia de niñez y adolescencia vulnerable.

Identifica áreas con mayor presencia de niñez y adolescencia vulnerable. Ficha Única de Protección Social (FUPS): Instrumento clave para evaluar objetivamente las condiciones socioeconómicas de cada hogar.

Avances y metodología de campo

A la fecha, el equipo de 387 promotores y trabajadores sociales ha visitado más de 3 mil hogares en las 17 regiones del país. Magalis Araúz, directora de la DIDS, aclaró que estas visitas no implican la aprobación o suspensión automática del beneficio, sino que son fundamentales para actualizar el padrón y verificar la elegibilidad de los aspirantes.

Realidad social en cifras

La importancia de esta depuración y actualización radica en el contexto social del país:

1 de cada 4 panameños vive en condiciones de pobreza.

panameños vive en condiciones de pobreza. 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes se encuentra en esta situación.

niños, niñas y adolescentes se encuentra en esta situación. 186,225 beneficiarios integran actualmente los programas del MIDES.

beneficiarios integran actualmente los programas del MIDES. B/. 54,193,470 es la inversión trimestral del Estado en estas transferencias.

El MIDES exhorta a la ciudadanía a recibir con confianza al personal institucional, que debe estar debidamente identificado con su credencial oficial. Ante cualquier duda, los usuarios pueden acudir a las oficinas regionales o consultar los canales digitales de la institución.