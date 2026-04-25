San Miguelito Nacionales -  25 de abril de 2026 - 14:12

Detienen a sospechoso de disparar contra un policía en operativos en Valle Urracá

La entidad detalló que el policía herido se encuentra bajo observación médica y su condición es estable.

Detienen a sospechoso de disparar contra un policía.

Detienen a sospechoso de disparar contra un policía.

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades de la Policía Nacional aprehendieron a un ciudadano tras una serie de operativos desarrollados en el sector de Valle Urracá. La intervención policial se produjo luego de un incidente en el que un agente de la institución resultó herido con arma de fuego.

La entidad detalló que la unidad herida se encuentra bajo observación médica y su condición es estable. Los operativos en la zona continúan con el fin de deslindar responsabilidades y ubicar a otros posibles involucrados en la agresión al servidor público.

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