Detienen a sospechoso de disparar contra un policía en operativos en Valle Urracá

Unidades de la Policía Nacional aprehendieron a un ciudadano tras una serie de operativos desarrollados en el sector de Valle Urracá. La intervención policial se produjo luego de un incidente en el que un agente de la institución resultó herido con arma de fuego.
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Unidades de la @policiadepanama aprehendieron a una personas a través de operativos desarrollados luego de hechos registrados en el Valle Urracá, donde una unidad policial resultó herida por arma de fuego.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 25, 2026
La entidad detalla que el agente herido se mantiene estable y recibe… pic.twitter.com/FjxRJU0dPF