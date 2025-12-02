Confirmado: Contraloría pagará último décimo tercer mes del 2025 a servidores públicos

La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Nacional efectuará este jueves 4 de diciembre el pago de la última partida del décimo tercer mes correspondiente al 2025, por un monto de B/.157,466,590.

Contraloría pagará el 4 de diciembre la última partida del décimo tercer mes

La @ContraloriaPma informó que el Gobierno Nacional pagará este jueves 4 de diciembre la última partida del décimo tercer mes del 2025, por un monto de 157 millones 466 mil 590 balboas.



La entidad explicó que este desembolso cubrirá a todos los servidores públicos del país, incluyendo funcionarios del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

Según detalló la institución, este desembolso cubrirá a todos los servidores públicos del país, incluyendo funcionarios del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

La Contraloría destacó que esta partida representa un apoyo directo a la economía familiar de los colaboradores del Estado, especialmente en la recta final del año, periodo en el que aumentan los gastos y compromisos financieros.