2 de diciembre de 2025

Confirmado: Contraloría pagará último décimo tercer mes del 2025 a servidores públicos

La Contraloría pagará el 4 de diciembre la última partida del décimo tercer mes 2025 por B/.157 millones, todas las entidades serán beneficiadas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Nacional efectuará este jueves 4 de diciembre el pago de la última partida del décimo tercer mes correspondiente al 2025, por un monto de B/.157,466,590.

Contraloría pagará el 4 de diciembre la última partida del décimo tercer mes

Según detalló la institución, este desembolso cubrirá a todos los servidores públicos del país, incluyendo funcionarios del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

La Contraloría destacó que esta partida representa un apoyo directo a la economía familiar de los colaboradores del Estado, especialmente en la recta final del año, periodo en el que aumentan los gastos y compromisos financieros.

