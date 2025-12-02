Confirmado: Contraloría pagará último décimo tercer mes del 2025 a servidores públicos

La Contraloría General de la República informó que el Gobierno Nacional efectuará este jueves 4 de diciembre el pago de la última partida del décimo tercer mes correspondiente al 2025, por un monto de B/.157,466,590.
Contraloría pagará el 4 de diciembre la última partida del décimo tercer mes
Según detalló la institución, este desembolso cubrirá a todos los servidores públicos del país, incluyendo funcionarios del Gobierno Central, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.
La Contraloría destacó que esta partida representa un apoyo directo a la economía familiar de los colaboradores del Estado, especialmente en la recta final del año, periodo en el que aumentan los gastos y compromisos financieros.